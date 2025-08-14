"Eligió la más fea": memes y críticas a la portada de 'The Life of a Showgirl', el nuevo disco de Taylor Swift

El anuncio de The Life of a Showgirl ha causado todo un revuelo en redes sociales por lo inesperado del lanzamiento, pero también por las portadas elegidas para cada una de sus versiones. En total, Taylor Swift ha mostrado cuatro portadas, siendo una de ellas la principal, pero también la más odiada.

Además, tras publicar algunas fotografías extra para promocionar el lanzamiento del disco en sus redes, muchos fans han compartido que preferían esas en lugar de las cuatro elegidas. Sin embargo, el fenómeno que más se está propagando es el de hacer memes sobre la portada principal, algo que la mayoría de fans se están tomando con mucho humor.

Una nominación gafada

Algo que se ha hecho muy viral en redes ha sido el anuncio de que los Premios Grammy introducirían la categoría de Mejor portada de álbum en su siguiente edición, pero, claro, podemos imaginarnos por qué se ha compartido tanto este tuit.

La publicación, la cual fue realizada el 12 de junio, fue citada por un usuario con el siguiente mensaje: "Ahora todos sabemos quién no va a ganar esto". Evidentemente, lo sabemos, igual que todos los fans de Taylor Swift que han bromeado en los comentarios sobre ello. Aunque podría haber alguna sorpresa...

Mejor reír que llorar

Pero no todas las críticas han sido tan amables como esta, sino que algunos han aprovechado para hacer memes sobre la portada que, por el momento, han causado más risas que críticas.

Muchos de ellos se han metido con el hecho de que Taylor esté sumergida de esa forma en el agua, ironizando con imágenes divertidas que recuerdan a la portada.

Sin embargo, algunos han jugado con los límites del humor, comparando la imagen de esta forma: "La m**rda en el váter esperando a que tire de la cadena".

¿La más fea o la más acertada?

Para muchos, la portada elegida ha sido sin duda la más fea, sobre todo en comparación con las demás. Así lo reflejaba la usuaria @gootcooltears: "Taylor se hizo fotos tan increíbles para The Life of a Showgirl y escogió la más fea para la portada oficial".

Sobre todo, este tipo de críticas se han reproducido como la espuma después de ver las fotos que quedaron fuera de ser elegidas, mucho más sensuales y mostrando una imagen de showgirl que irradia glamour a raudales. En comparación, algunas de las portadas seleccionadas tienen una estética más dramática o sombría, mostrando otra cara muy distinta del espectáculo.

También hay críticas positivas

Esto mismo ha sido señalado por algunos usuarios, quienes han recordado lo que la propia Taylor Swift ha dicho que quería transmitir en su disco. Así lo reflejó una cuenta sobre actualizaciones de la cantante: "El álbum no es sobre el trabajo de una showgirl, sino sobre la vida de una showgirl detrás del telón", pues "ella no quería una imagen bajo luces brillantes y sobre el escenario como portada".

Por otro lado, algunos han defendido que la portada original buscaba hacer referencia a "la vida fragmentada de una showgirl", la cual se está "ahogando en el peso de sus expectativas", pero que nunca deja que se le corra el maquillaje. Desde esta perspectiva, resulta más comprensible la elección de la portada, aunque, aun así, para muchos seguirá siendo fea.