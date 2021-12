Britney Spears ataca duramente a Diane Sawyer por hacerla llorar durante una entrevista cuando rompió con Justin Timberlake

Britney Spears compartió el pasado lunes 13 de diciembre un extenso mensaje en redes sociales —que eliminó más tarde— donde arremetía contra la periodista de la cadena ABC, Diane Sawyer, por la dura entrevista que le hizo en 2003, cuando la artista había roto su mediática relación con Justin Timberlake.

El documental Framing Britney Spears ya recogió parte de esta entrevista en la que Sawyer más que entrevistar, interrogaba a Britney desde un punto de vista tendencioso haciéndola quedar como la culpable de lo que había ocurrido. A su vez, intercalaba imágenes de la cantante con poca ropa para diferentes publicaciones cuestionando si esa era una actitud adecuada o pudo interferir en su relación con el exmiembro de N Sync.

En un momento dado, Britney rompe a llorar desesperadamente, motivo por el que muchos de sus seguidores criticaron duramente a la periodista por tratar así a la artista cuando se encontraba en un momento tan vulnerable.

"¿Nos atrevemos a olvidar la entrevista de Diane Sawyer en mi apartamento hace casi 20 años? ¿Qué pasó con el enfoque 'estás en el camino equivocado'? Vaya... ¿y me haces llorar?", ha recordado Spears en su publicación.

"Viví en mi apartamento durante un año y nunca hablé con nadie... mi representante puso a esa mujer en mi casa y me hizo hablar con ella en la televisión nacional y me preguntó si tenía problemas con las compras. ¿Cuándo tuve yo un problema con las compras?", ha continuado dejando en evidencia en enfoque con la total intención de humillarla.

Sobre su ruptura con Justin Timberlake, Britney ha recordado que en ese momento se encontraba "en estado de shock" y que no hablo sobre ello durante mucho tiempo. Y aún sin querer hablar sobre este tema, su padre y sus representantes pusieron a su mujer en el salón de su casa: "¡Me obligaron a hablar!".

Ante estas declaraciones, el abogado de Jamie Spears, padre de Britney, ha negado a la revista People la participación de Jamie en esta entrevista: "El Sr. Spears no tiene idea de qué está hablando la Sra. Spears. Jamie nunca concertó una entrevista con Diane Sawyer y no estuvo presente en ninguna de esas entrevistas".

En el mismo mensaje, Britney ha aprovechado también para hablar de su reciente libertad, y explicar que ha podido retirar 300 dólares de un cajero. La cantante ha confesado sentirse "muy orgullosa" por poder haber hecho algo así, aunque a la vez se siente "un poco avergonzada" por compartir esta noticia.

"Pero me avergüenzo más de mi familia por no haberme permitido tener dinero en efectivo durante tanto tiempo cuando trabajé para ellos. Me avergüenzo del estado de California por permitir a mi padre me hiciera trabajar tan duro para él y que yo nunca viese un centavo", ha añadido.