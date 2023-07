Britney Spears confunde una insolación con un embarazo: "Tenía nauseas pero era por el sol"

Llega el verano y todo el mundo se va de vacaciones, incluida Britney Spears. La cantante ha estado recientemente en México junto a su marido Sam Asghari para disfrutar de sus fantásticas playas y su rica gastronomía.

No ha sido todo lo genial que ella hubiera deseado porque ha revelado en Instagram que llegó a sentir que estaba embarazada. Ha comenzado diciendo que era el primer año en el que ha podido beber alcohol y se dio cuenta que el vino allí era "increíble", pero tenía que tener cuidado con él.

"Hacía mucho calor y la bebida me hace enloquecer, así que tengo que tener cuidado con lo que me pongo en la boca", ha explicado, revelando que una mañana se despertó y creyó estar embarazada porque "tenía muchas nauseas". Al final no era así y simplemente había sufrido una insolación.

La intérprete de Toxic ha reflexionado mucho y ha insistido en que "se ha acondicionado por dentro y por fuera". "Odio sentir náuseas y enfermo", ha dicho.

"¡No confíes en nadie! Juega con tus perros... y solo sonríe... ¡Ser feliz vuelve loca a la gente! ¡Así que sean felices mis hermosos amigos!", ha cerrado.

Britney Spears va a publicar sus memorias The woman in me el próximo 24 de octubre.