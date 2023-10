Britney Spears lamenta la repercusión de su libro: "¡Mi objetivo no era ofender!"

Britney Spears lamenta la repercusión que está teniendo La mujer que hay en mí, su libro autobiográfico que sale a la venta el 24 de octubre en EEUU (en España el día 26) y del que varios medios han avanzado fragmentos en exclusiva.

En el libro la cantante viaja a su pasado y narra episodios conocidos como el día que se rapó el pelo o cuando apareció con Colin Farrell en una alfombra roja y otros que mantenía en secreto como su aborto cuando salía con Justin Timberlake. La cantante se quedó embarazada sin tenerlo planeado y su novio de entonces la convenció de que no siguiese adelante con el embarazo.

"No quería ser padre", escribe en un episodio del libro del que todos los medios se han hecho eco, y ante el que ha reaccionado el propio Justin Timberlake.

Ese titular es uno de los que no le han gustado a Britney Spears, que a través de Instagram ha mostrado su descontento con la repercusión y ha aclarado que la intención de su libro era otro.

"¡¡¡El propósito de mi libro no era ofender!!!", lamenta la cantante. "Ese era yo entonces... ¡¡eso está en el pasado!! No me gustan los titulares que estoy leyendo... Esa es exactamente la razón por la que abandoné el negocio hace cuatro años...".

Britney Spears explica que su objetivo con este libro es hacer "borrón y cuenta nueva": "En realidad, este es un libro que no sabía que debía escribirse... Aunque algunos podrían sentirse ofendidos, ¡¡ha sido un cierre de las cosas del pasado para un futuro mejor!!"

"¡Ojalá pueda iluminar a las personas que se sienten particularmente solas, heridas o incomprendidas!", escribe la intérprete sobre la intención de este libro. "Una vez más, mi motivo para escribir este libro no fue insistir en mis experiencias pasadas, que es lo que la prensa está fomentando y ¡¡¡es una tontería!!! ¡¡¡He seguido adelante desde entonces !!!".

El libro de Britney Spears sale a la venta en España el jueves 26 de octubre.