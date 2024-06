La brutal confesión de una fan a Sabrina Carpenter en un concierto

No daba crédito

La joven artista Sabrina Carpenter se ha convertido en una de las grandes estrellas del pop mundial y su impacto cada vez es mayor durante los últimos meses. El éxito inmediato de canciones como Espresso o Please, Please, Please es una buena muestra del nivel alcanzado por la de Pensilvania.

Al igual que su mentora Taylor Swift, Sabrina Carpenter se destaca por los guiños que lleva a cabo con sus fans durante sus directos, intercambiando mensajes e incluso cediendo el micrófono a algunos de ellos.

Uno de estos momentos de complicidad se ha convertido en uno de los vídeos más virales de las redes sociales durante las últimas horas y no, precisamente, por el papel que ejerce la cantante.

“¿Con quién has venido esta noche?”, ha preguntado la artista a Paloma, una fan de la primera fila. “Estoy aquí con mi madre”, ha indicado, momento en el que Sabrina Carpenter ha aprovechado para pedir un sonoro saludo a los presentes.

La elección de Paloma para ser la protagonista de la escena no era casual. “Te he elegido porque me han dicho que tienes el corazón roto y quiero saber qué ha pasado”, ha preguntado la cantante.

Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, excepto la propia Paloma esperaba la respuesta que obtuvo. “Bueno, mi madre se ha acostado con mi novio, y ella no sabe que yo lo sé”. ¡Boom!

Una confesión ante la que Sabrina Carpenter no ha podido reaccionar salvo conteniendo la risa y cayendo patidifusa en el escenario mientras la protagonista se ha girado ante la cámara, aseverando la veracidad de su testimonio.