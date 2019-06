Shawn Mendes y Camila Cabello suben la temperatura en el vídeo de 'Señorita'

Shawn Mendes y Camila Cabello vuelven a trabajar juntos tras hacerlo en 2015 con I Know What You Did Last Summer . Su nueva propuesta para este verano llega con Señorita , un sensual tema que viene acompañado de un videoclip, protagonizado por los artistas y muy subido de tono.

¡Damos la bienvenida al verano con una colaboración explosiva! Shawn Mendes y Camila Cabello unen su talento en Señorita.

Los artistas presentan este nuevo tema, con sonidos latinos y una sensual letra que representan en el videoclip, protagonizado por ellos mismos.

En el vídeo, Mendes, que se pone en la piel de un chico rebelde, y Cabello, en una camarera, viven una intensa historia de amor, con la que transmiten mucha química y podríamos pensar que entre ellos hay algo más que amistad. Sin embargo, ellos han negado todos estos rumores y aseguran que solamente son amigos.

Esta no es la primera vez que Shawn Mendes y Camila Cabello trabajan juntos, en 2015 triunfaron con I Know What You Did Last Summer y ahora vienen dispuestos a hacerlo con Señorita.