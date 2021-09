Camila Cabello se sincera sobre su ansiedad: "No podía seguir corriendo con una pierna rota"

Camila Cabello es una de las artistas más exitosas del momento. En 2012, con tan sólo 15 años, Camila saltó a la fama con el grupo Fifth Harmony tras su paso por el talent show Factor X. En 2016, la artista decidía abandonar el grupo para lanzar su carrera en solitario y con la que no ha parado de acumular éxitos como Havana, Señorita o su más reciente Don't go yet.

Pero como siempre ocurre en estos casos, los altos niveles de estrés y exigencia pueden hacer que estas carreras con tanta proyección caigan en picado. En una entrevista para Page Six, Camila se ha sincerado sobre sus problemas de ansiedad: "Antes del confinamiento estaba quemada. Vivía con una gran cantidad de ansiedad. Era demasiado y no era sostenible. Me sentía como si estuviera corriendo con una pierna rota, pero realmente no estaba prestando atención a cómo me sentía".

La artista ha explicado que debido a su éxito, intentaba autoconvencerse de que "debía sentirse bien", pero nunca se paró a pensar sobre cómo se sentía realmente. Cuando el confinamiento la obligó a parar, fue cuando se dio cuenta de que necesitaba pedir ayuda: "La pandemia me dio esa pausa para decir: 'No sigamos corriendo con esta pierna rota, vamos a arreglarlo".

Desde entonces, la artista acude a terapia para tratar sus problemas de ansiedad, y lo que ha aprendido durante estos últimos meses es que si vuelve a sentirse mal, se disculpará de sus seguidores pero se obligará a parar: "Ahora sé que tengo que cuidarme. Nadie excepto yo va a saber cuándo he alcanzado mi límite, así que tengo que cuidarme de esa manera".

Shawn Mendes, su gran apoyo

Camila Cabello y Shawn Mendes mantienen una relación desde 2019, cuando colaboraron en el tema Señorita. En la entrevista, Camila ha desvelado que otro de los puntos positivos de parar durante el confinamiento fue profundizar en su relación: "“Shawn ha sido un gran apoyo. Es alguien en quien siento que realmente puedo confiar. El confinamiento ha beneficiado mis relación. De hecho, esa es probablemente una de las cosas más importantes: tener esa estabilidad y tener tiempo para profundizar en mi relación".

Un apoyo mutuo, ya que Shawn también habló de Camila en una entrevista en diciembre de 2020: "Camila es absolutamente paciente conmigo, especialmente cuando estoy estresado o algo me afecta. Si alguna vez discutimos me dice Está bien, te quiero pase lo que pase'. Eso es fuerza real, paciencia y amor".