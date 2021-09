¿Por qué cada vez más famosos abandonan las redes sociales? Santos Solanos nos habla de salud mental

Santos Solano, nuestro experto en salud mental, nos habla de las redes sociales y de por qué tantas celebridades están decidiendo abandonarlas para cuidar su salud mental.

Desde Selena Gomez o Camila Cabello, hasta Laura Escanes o Dulceida. ¿Qué es lo que ocurre para llegar a este punto?

Lo primero que nos dice Santos Solano es que esto es algo que lleva pasando desde hace tiempo: "Pero ahora es cuando mucha gente que está diciendo en alto lo que le está pasando en una red social".

Ser 'influencer', una nueva profesión de riesgo

El experto continúa explicándonos que sin que nos demos cuenta as redes sociales han cambiado por completo la forma en como nos relacionamos y como nos expresamos.

Y sobre los influcencers, explica que son trabajadores de redes sociales y al final su trabajo es exponer su vida: lo que te pones, lo que comes, con quién sales.... Y es un trabajo del que no puedes desconectar, no hay un horario, y eso puede ser peligroso.

Adicción y complejos provocados por las redes sociales

El problema llega también cuando intentamos imitar a algunos de estos famosos copiando el tipo de publicaciones o haciendo las mismas cosas en redes sociales y el resultado no es el esperado.

"Tu cuando publicas una foto y mides la repercusión que tiene para sentirte bien... El problema es cuando no obtienes lo esperado y te sientes mal porque no sabes qué es lo que estás haciendo mal para no obtenerlo", añade, y explica cómo detectar si tenemos una adicción: "Normalmente las utilizamos porque nos aportan algo bueno. La clave es si al no utilizarlas, nos sentimos más".

"Redes sociales tipo Instagram o TikTok se transmite un estereotipo porque todos bebemos de la misma variable y creamos unos ideales. El truco es que cuando nos comparamos con esos ideales siempre vamos a perder", continúa explicando Solano.

La solución está en educar

Pero las redes sociales no siempre son malas. La parte positiva es crear una gran comunidad de apoyo. Ocurre con multitud de vertientes, desde personas que "se creen que son raras y no lo son" a encontrar iguales en los que podemos ayudarnos que de otra manera nos encontraríamos solos.

"Hay que aprender a utilizarlas de manera saludable y saber detectar cuando nos están afectando negativamente", ha concluido Solano.