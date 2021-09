Hace menos de un año que Camilo lanzó Vida de rico y su éxito no ha parado de crecer desde entonces. Imposible no conocer al artista del bigote. Porque Camilo se ha hecho un nombre de la industria de la música española y un hueco en nuestro corazón. Su gira Mis Manos Tour, cuya última parada en España será el 21 de septiembre, lo ha llevado a recorrer toda nuestra geografía y disfrutar de cada rincón junto a su mujer, Evaluna Montaner, que le ha acompañado todo el verano.

Quienes también han parado en España son los padres de Camilo, Eugenio Echeverry y Lía Correa, y su hermana mayor Manuela. Los cuatro forman la familia Echeverry, una familia de origen humilde dedicada a la apicultura y a la que Camilo lleva siempre presente. A ellos está dedicado el tatuaje de la abeja que lleva en el brazo derecho.

A Manuela Echeverry, mayor que el cantante, le pasa como a Camilo: no ha seguido los pasos familiares dedicándose a la apicultura. Ella es chef y tiene un negocio de comida a domicilio que se llama De la tierra mojada.

Seis años con Evaluna Montamer

La quinta en la familia Echeverry es Evaluna Montamer, la mujer de Camilo desde 2020. La pareja se dio el 'sí, quiero' en febrero de 2020, justo antes de que estallase la pandemia del coronavirus. El videoclip de su tema Por primera vez se hizo con las imágenes del día de su boda.

La cantante venezolana eligió un vestido largo, de color blanco con corte princesa. encaje en la parte superior y con un pronunciado escote. El intérprete de Medellín no pudo evitar llorar al verla acercarse al altar.

Camilo y Evaluna pasaron por altar cinco años después de empezar su relación. Se habían conocido un año antes, en 2014, cuando fueron presentadores de un evento para lanzar un champú para niños en Colombia. En ese momento los dos tenían pareja pero se pusieron a hablar hablar por Twitter, después Evaluna le pidió el número de teléfono para hablar por WhatsApp y un año más tarde ya eran novios, según contaron ellos mismos en un vídeo de YouTube.

La petición de mano fue un poco menos discreta. Camilo le propuso casarse en una sala de cine, con el patio de butacas lleno y toda la familia en la sala. El final de la historia ya se sabe: Evaluna dijo que sí.

Los Montaner, la familia política de Camilo

Igual que Evaluna es una más en la familia Echeverry, Camilo es uno más en la familia del cantante Ricardo Montaner. El famoso músico es el padre de Evaluna.

La mujer de Camilo, cantante y actriz, es la pequeña del clan. Evaluna tiene cuatro hermanos: Ricky y Mauricio, hermanos de padre y madre (Marlene Rodríguez Miranda), y Alejandro y Héctor, fruto del primer matrimonio de Ricardo Montamer con Ana Rosa Vaz Pönicke.

Ricky y Mau son los integrantes del dúo musical Ricky y Mau, además de ser coaches del talent musical La Voz.

Alejandro también se dedica a la música. Trabaja en una importante compañía discográfica en busca de nuevos talentos y es el vicepresidente del área de artistas y repertorios. Héctor, por su parte, es autor, compositor y cantante. Muchas de sus obras se hicieron famosas en las voces de otros cantantes como Abraham Mateo que interpreta Me vuelvo Loco.

Los problemas de sueño de Camilo

Si a algo nos han acostumbrado Camilo y Evaluna desde el principio de su relación es que ellos hablan de su día a día con máxima naturalidad y también de sus problemas personales. El de Camilo tiene que ver con el sueño. Evaluna contó en una entrevista en el medio argentino La peña de Morfi que Camilo tiene narcolepsia.

Este trastorno del sueño es el responsable de que a Camilo no le guste salir por la noche con sus amigos o tener reuniones, se duerme fácilmente y se muestra muy cansado cuando llegan ciertas horas.

El día que se quitó el bigote

Camilo tenía 13 años la primera vez que salió en televisión. Lo hizo, como no podía ser de otra manera, cantando. Entonces no llevaba su famoso bigote. De hecho, se lo dejó por primera vez hace relativamente poco. "Hace más o menos cuatro años tuve una semana en la que no quería hacer nada. Entonces no me afeité, me puse a escribir y ya. En esa semana, el bigote me creció más rápido que toda la barba y, por curiosidad, me lo levanté hacia los lados. Me tomé una foto para hacer un chiste y la subí a las redes sociales. ¡La gente odió mi nuevo look! Me acuerdo perfecto", contó en 2020 en una entrevista en Instagram con Lizardo Ponce

Su última foto sin bigote la vimos el pasado marzo cuando visitó El Hormiguero y Pablo Motos probó con él una aplicación del móvil que borra la barba y bigote de los usuarios.

Camilo, sin bigote en 'El Hormiguero' // El Hormiguero

Las puntas en las uñas de Camilo

El cuerpo de Camilo está lleno de tatuajes: uno de ellos es el nombre su chica, Evaluna; otro, la abeja como homenaje a su familia; y el más llamativo son los puntos que tiene en las uñas de las manos. Sobre su significado habló en Instagram Stories cuando un seguidor le preguntó por su significado. Lo explicó con estas palabras:

"Amo lo poética y significativa que es la imagen de Dios creándonos desde la materia más simple y sucia de todas… el barro, el polvo… (...) Pensar que sin su soplo seríamos solamente una materia inerte… ¡ufff!…(...) Los puntitos me hacen acordarme todo el tiempo de la imagen simbólica de Dios con las manos sucias de barro dándome vida. Es un recordatorio diario de qué es lo que me mantiene verdaderamente vivo".