Camilo rememora el día que le pidió matrimonio a Evaluna

Camilo y Evaluna forman uno de los matrimonios más admirados y seguidos en el mundo de la música. Ambos comparten momentos especiales de su vida en redes sociales para que sus seguidores sean testigos de su romance. Y así lo han hecho esta semana, rememorando el día en el que se prometieron.

Recientemente, Camilo había publicado un vídeo cantando con su hija Índigo. Además, este mismo jueves, la pareja ha compartido con todo el mundo que ya son padres de su segunda hija recién nacida: Amaranto.

En medio de esta vorágine de emociones, Camilo y Evaluna han querido recordar el día en el que él le pidió matrimonio a ella. Y lo han hecho a través de un vídeo publicado en YouTube, que luego han acortado en otras plataformas, como Instagram y TikTok.

En la pieza, Camilo aparece leyendo el diario que escribía por aquel entonces. La pedida tuvo lugar hace seis años, el 17 de julio de 2018 en Miami, después de que el colombiano pasara unos días en España. "Yo estaba muy asustado", le ha confesado Camilo a Evaluna.

"Me duele la panza como si fuera a decirle por primera vez que me gusta a la niña del salón que me robó el sueño"

Las palabras del diario de Camilo

Aquel día, a las 07:27 de la mañana, Camilo escribió en su diario lo siguiente: "Hoy va a cambiar todo. Me tiembla todo el cuerpo. Hoy decido que mi voluntad va a perseguir a mi llamado, a mi destino dispuesto por Dios. Hoy es el gran paso. Me duele la panza como si fuera a decirle por primera vez que me gusta a la niña del salón que me robó el sueño. Que Dios esté conmigo hoy porque, si no, me voy a desmayar en este preciso instante".

Evaluna ha confesado que, desde entonces, le dice a Camilo "que sí todos los días". También han asegurado que los padres del colombiano no sabían que le iba a pedir matrimonio, lo que fue toda una sorpresa para ellos.

El día siguiente, el 18 de julio de 2018, Camilo volvió a escribir en su diario. "Anoche fue esa noche. La noche más grande de todas. Nada pudo ser más perfecto. Nada de lo que podía salir salió mal. Mi corazón tiene la certeza ciega de que tomó la mejor decisión del mundo. Evaluna ahora está monotemática con tener una fecha para la boda", ha leído entre risas y mucha emoción.