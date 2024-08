¿Aitana y Sebastián Yatra han roto su relación?

Te interesa Aitana apoya a sus compañeros de Venezuela por las sospechas de fraude electoral

La historia de amor entre Aitana y Sebastián Yatra es intensa. Ambos cantantes pasaron de ser muy amigos a iniciar una relación amorosa, algo que ocultaron durante meses hasta que aparecieron imágenes suyas besándose a principios de 2023.

Cuando todo parecía sonreírle a la pareja, a finales del mismo año, Sebastián Yatra aseguró que "los dos" estaban solteros. Pero en junio de este 2024, la prensa volvió a captar fotografías de los dos artistas juntos saliendo de la casa que el colombiano tiene en Madrid.

Aitana y Sebastián Yatra | Europa Press

Y, entre rumores sobre una posible relación abierta, Aitana y Sebastián Yatra han mostrado su amor públicamente estas últimas semanas. El colombiano, ante una pregunta de la prensa, aseguró que "puede ser" que Aitana sea la mujer de su vida, y se empezó a especular sobre una posible boda entre ambos por las palabras que dedicó Yatra sobre el matrimonio.

"Creo que a todos nos ilusiona, en algún momento de la vida, casarnos. Es algo que hemos visto desde que somos pequeños, de esa construcción de las sociedades", le dijo a los periodistas el mes de julio.

Por su parte, Aitana no ha dudado en confesar su amor por Yatra en sus conciertos de verano. En uno de ellos, además, le dedicó unas preciosas palabras: "Él siempre me ha apoyado desde el primer momento, siempre ha confiado en mí. [...] Desde aquí y desde siempre, porque se lo digo casi cada día, le quiero agradecer mucho todo lo que ha hecho por mí y lo que hace por mí todos los días. Le quiero muchísimo", dijo en Marbella a finales de julio.

Pero ahora, a pesar de todos estos antecedentes, las redes sociales están especulando sobre una posible ruptura de la pareja.

Un discurso abierto a la interpretación

Aitana ha celebrado este sábadouno de los últimos conciertos de su giraAlpha Tour. Como siempre, antes de interpretar su última colaboración con Sebastián Yatra titulada Akureyri, ha pronunciado unas bonitas palabras que han alertado a los fans sobre un posible bache en la relación de la pareja.

"No sé ni por donde empezar...", ha comenzado diciendo Aitana. "Gracias porque esto ha sido la gira de mi vida. Yo sé que no llevo mucho tiempo, llevo siete años en esto. Nunca me he subido al escenario y me he sentido más plena, más llena, más feliz con todos vosotros... Más segura de mí misma".

"Es un camino muy difícil y me seguirá costando. No es tan fácil esto, no es tan fácil subirse aquí y decir que yo puedo con todo. A mí me ha costado llegar hasta ahí. Pero vosotros me habéis dado esa seguridad", ha dicho, mostrando su agradecimiento al público por apoyarla.

Las palabras cruciales

Después, ha empezado a hablar de manera más personal y general. Si al principio estaba haciendo referencia a su carrera y a la gira explícitamente, ahora se mostraba menos específica.

"En la vida, a veces, pasamos buenos momentos, pasamos peores momentos... Y al final de eso va Akureyri. Hay personas, hay cosas y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble... Pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera", ha dicho.

Y estas han sido las palabras cruciales en la polémica. ¿Se refiere a su gira, a la que solo le quedan dos conciertos en el Bernabéu, o a su relación con Yatra?

"Pero, sobre todo, no permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre y vosotros vais a estar siempre...", ha añadido entre lágrimas y los gritos de apoyo del público.