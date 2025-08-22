Lil Nas X, hospitalizado por presunta sobredosis tras enfrentarse a un agente en Los Angeles

Lil Nas X, el rapero conocido por su tema Old Town Road, ha sido detenido por atacar a un agente en Studio City, Los Angeles, tras haber sido visto deambulando en ropa interior por las calles. Previo a la detención, el artista tuvo que ser atendido por los paramédicos por una presunta sobredosis y trasladado a un centro médico.

El incidente tuvo lugar sobre las 5:00 a.m. en una de las principales avenidas, concretamente la de Ventura Boulevard. Allí, Lil Nas X fue visto caminando por la carretera, vestido únicamente con unos slips y unas botas de vaquero blancas. La escena fue grabada por un conductor desde su coche, quien pudo hablar con el cantante mientras modelaba, cantaba y bailaba.

En el vídeo publicado por TMZ y difundido en redes sociales se puede ver al rapero diciendo frases incoherentes como que se encontraba "de camino a una fiesta" e incluso llegó a amenazar al conductor con lanzarle el teléfono por estar grabándole. Varios testigos también reportaron que el artista llegó a ponerse un cono de tráfico en la cabeza.

Su encontronazo con la policía

Según declaró a la agencia de noticias AFP un portavoz del Departamento de Policía de Los Angeles, "el sospechoso cargó contra los agentes" y "fue arrestado por agresión a un agente de policía". El aviso a las autoridades habría sido realizado por varios vecinos de la zona, quienes denunciaron que había "un hombre desnudo caminando por la calle".

Hospitalizado previamente

El estadounidense ya había sido hospitalizado en abril de este mismo añodebido a una parálisis en el lado derecho de su cara. Este incidente lo compartió él mismo en sus redes sociales con la intención de naturalizar su dolencia a través del humor y tranquilizar a sus seguidores.

Hasta ahora, ni la familia ni los representantes del artista han dado declaraciones acerca del estado de salud de Lil Nas X. También se desconoce qué tipo de sustancias le llevaron a este estado y las circunstancias previas al incidente.

Días atrás, el rapero había estado publicando en Instagram imágenes de su casa con mucho desorden y algunos mensajes crípticos que habían alarmado a sus seguidores.