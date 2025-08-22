Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian la adopción de su hija: "Y de repente somos tres"

La actriz de Eleven en Stranger Things, Millie Bobby Brown, ha anunciado la adopción de su primera hija junto a Jake Bongiovi, actor e hijo del míticoJon Bon Jovi. "Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad, tanto en paz como en privacidad", declaró la británica en sus redes sociales al compartir la noticia.

El pasado 2024 la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar su boda secreta, a la que acudieron un pequeño grupo de amigos y la familia cercana. Brown hizo público el enlace publicando un carrusel de fotos en Instagram con distintos momentos de la ceremonia, que tuvo lugar en Toscana (Italia).

Su intención de ser madre

La noticia de su reciente maternidad llega poco después de que la actriz compartiese sus deseos de tener un hijo pronto en una entrevista en el podcast SmartLess. Según declaró la actriz, su madre tuvo a su primer hijo cuando tenía 21 años y su padre tenía 19, por lo que desde bien pequeña siempre quiso ser madre joven: "Tal y como la mía lo fue para mí".

"Quiero centrarme en establecerme realmente como actriz y productora, pero también me parece muy importante empezar una familia", dijo la intérprete en la misma entrevista. La actriz mostró su deseo de formar una familia amplia, ya que ella tiene tres hermanos y "Jake también".

En la charla también expresó su opinión sobre la adopción y aseguró no ver tanta diferencia entre "tener tu propio hijo y adoptar".

Cómo se conocieron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

A pesar de que los rumores sobre su relación surgieron el verano de 2021, no fue hasta marzo de 2022 cuando Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi oficializaron su relación en la alfombra roja de los premios Bafta. Un año después, anunciaron su compromiso de boda y se casaron en secreto en la primavera de 2024.

En toda esta historia hay un tercer elemento: Instagram. La pareja se conoció a través de esta red social, donde empezaron a hablar hasta al fin verse en persona, y donde han hecho los anuncios más importantes sobre su vida personal.