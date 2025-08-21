Taylor Swift presenta una nueva portada de nuevo álbum 'The Life of a Showgirl'

Parece que Taylor Swift ha cogido el gusto a sorprender a sus fans y ha lanzado de forma inesperada la sexta portada alternativa de The Life of a Showgirl, el duodécimo álbum de estudio de su carrera, que verá la luz el próximo 3 de octubre.

Las alarmas han saltado cuando la página web de la artista se ha teñido de un azul cristalino, acompañado de una cuenta atrás que hacía prever este nuevo anuncio de la autora de Cruel Summer, siguiendo la estrategia empleada con el anuncio de las diferentes portadas de The Life of a Showgirl.

Una nueva portada en la que mantieen el espíritu mostrado en las cinco anteriores y aparece vestida como la protagonista de un espectáculo propio de Las Vegas aunque, en esta ocasión, aparece acompañada de un grupo de bailarinas, que también toman protagonismo en el plano.

Su nuevo álbum The Life of a Show Girl

Hace apenas unos días, Taylor Swift sorprendió a todos sus fans con el anuncio de su nuevo álbum de estudio, el duodécimo de su carrera, The Life of a Show Girl. Lo hizo en New Heights, el podcast dirigido por el hermano de su pareja Travis Kelce, Jason Kelce, mostrando la emoción que hacía a todos los presentes en la conversación dar a conocer este nuevo proyecto.

Un lanzamiento que enloqueció a los swifites de todo el mundo, que no esperaban escuchar nueva música de la diva del pop apenas unos meses después de finalizar su histórica gira The Eras Tou.

A lo largo de la entrevista de presentación, Tayrlo Swift y Travis Kelce comentaron cómo se había producido la composición de este nuevo disco en plena gira internacional y cómo su relación sentimental ha jugado un papel fundamental en sus letras. " Pensé: si este tipo no está loco, este es el tipo de cosas sobre las que he estado escribiendo canciones desde que era adolescente y quería que me pasaran", explicó la artista.

Varias portadas

Un proyecto en el que Taylor Swift ha volcado toda su vocación artística, presentando hasta cinco portadas distintas para las versiones deluxe del álbum. Unas portadas que representan las diferentes fases en las que se ha identificado la artista durante su camino a la cima de la industria musical.

Una de ellas, en la que aparece la artista vestida apenas con un traje de brillantes, cuenta con la firma del diseñador Bob Mackie, que ha explicado que este diseño está inspirado en Jewel Finale del espectáculo Jubilee de Las Vegas. Se trata de uno de los shows más icónicos y triunfales de la Ciudad del Pecado, ya que se se mantuvo en cartelera de 1981 a 2016 y contó con más de 1.000 trajes basados en los espectáculos de Florenz Ziegfeld.

Colaboración con Sabrina Carpenter

Apenas unos minutos después de que se hiciese público el lanzamiento de este nuevo disco, miles de fans de todo el mundo comenzaron a especular con la posibilidad de que su compañera y amiga Sabrina Carpenter estuviese implicada en el proyecto. Unas especulaciones que finalmente han resultado ser ciertas, ya que después de que la autora publicase el tracklist se confirmó que será la única colaboración musical del álbum y, además, lo hará en la canción que da nombre al mismo.

Una fusión entre dos de las artistas más destacadas del panorama que ha resultado todo un honor para la autora de Espresso. "The Life of a Showgirl. 3 de octubre. Sé que alguien está enloqueciendo y soy yo", comentó Carpenter en sus stories de Instagram.

Tracklist de 'The Life of a Showgirl'

Más allá de las teorías, de momento The Life of a Showgirl está compuesto únicamente por doce canciones: