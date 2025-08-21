Nick Jonas desvela el único momento en el que usa la cama junto a su esposa, Priyanka Chopra

Los Jonas Brothers vuelven a situarse en el centro de la actualidad gracias a la gira que están llevando a cabo para conmemorar los 20 años que estos hermanos llevan formando parte de la industria musical.

Unos espectáculos muy especiales en el que los fans del trío están recordando los clásicos del grupo desde que comenzasen a despuntar a través de su protagonismo en la serie de Disney Camp Rock, donde saltaron a la fama internacional.

En este contexto, Nick, Joe y Kevin están dando diversas entrevistas en las que abordan cuáles son sus planes profesionales, como su ilusión ante una posible colaboración con Tini Stoessel, y sus secretos más íntimos.

En la última charla que ha concedido, Nick Jonas ha indicado cuál es el único momento en el que usa la cama junto a su esposa, Priyanka Chopra. "Creo que las camas son solo para dormir", ha asegurado la artista al programa de TikTok This Is Heaven. "No me siento en la cama, no como en la cama, no leo un libro en la cama ni veo la televisión... No puedo hacerlo".

Ante la sorpresa de la entrevistadora, que asegura que se trata de uno de los placeres de la vida, el cantante ha argumentado que no le gusta que la "se caliente" y que prefiere "acercar una silla mientras Priyanka está en la cama viendo televisión".