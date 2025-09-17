Cardi B, embarazada de su cuarto hijo y el primero con Stefon Diggs

En mitad de la promoción de su segundo álbum, Am I a Drama? y su juicio mediático del que ha salido inocente, Cardi B ha decidido ampliar su familia trayendo otro niño al mundo.

Así lo ha anunciado la rapera estadounidense, confirmando que espera a su cuarto hijo. Se trata del primer bebé con su actual pareja, Stefon Diggs, jugador de los New England Patriots. Ha sido a través de CBS Mornings donde la intérprete de Taki Taki ha confirmado en directo que volverá a convertirse en madre.

De hecho, la rapera ha expresado que se encuentra en un buen momento tanto personal como profesional, y se ha mostrado emocionada de poder combinar la maternidad con su carrera profesional, siempre con el apoyo de su pareja.

"Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, muy poderosa por todo este trabajo, pero lo hago mientras estoy creando un bebé", ha confesado la cantante de Up.

Cardi B ha agradecido el apoyo a sus seguidores, y les ha pedido que compartan y escuchen su nuevo disco: "Vayan a apoyar mi álbum, porque ahora soy madre de cuatro hijos".

Los hijos de Cardi B

La artista espera su cuarto niño con la estrella de la NFL, pero actualmente tiene tres hijos con su expareja Offset, rapero y miembro del grupo Migos: Kulture, de 7 años, su hijo Wave, de 3, y su hija Blossom, de 11 meses.