Amaia confirma que no actuará en Madrid en su nueva gira: "Pensé en hacer el Palau Sant Jordi, los dos era arriesgado"

Amaia se recorrerá varias ciudades de España tras el estreno de su álbum Si abro los ojos no es real, con el que ya ha llenado el Movistar Arena de Madrid y ha actuado en diversos festivales este verano.

En total, la navarra hará seis conciertos en 2026 con este tour: Pamplona, A Coruña, Sevilla, Bilbao, Valencia y Barcelona. Y desde el principio llamó la atención que no fuera a pasar por la capital.

Ahora, en una entrevista para GQ, la artista ha confirmado que, efectivamente, no actuará en Madrid: "Ya hice el Movistar Arena y pensé ahora en hacer el Palau Sant Jordi para el fin de gira. Si hacía los dos quizás era ya muy arriesgado". Asimismo, ha animado a asistir al cierre del tour en la capital catalana: "Que venga la gente de Madrid también, que allí ya se va mucho".

La artista siempre ha seguido su propio camino, y prueba de ello también es el hecho que, tras ganar Operación Triunfo 2017, se fue a vivir a Barcelona y no a Madrid. Eso la ha mantenido bastante a raya, pero también ha tenido épocas más complicadas: "Me rodeo de gente de muchísima confianza y esto me hace estar más tranquila. También, el hecho de vivir en Barcelona me ayuda a tener un día a día mucho más normal, así como trabajar con mi hermano, que me baja mucho los pies a tierra. Aunque también he tenido temporadas de estar muy tontita y se me ha ido la cabeza, como más altiva. Es inevitable".

"Al salir de OT y tener automáticamente todas las facilidades y privilegios del mundo, he podido dar por hecho cosas que otro artista con una carrera progresiva sabe que son difíciles. Por ejemplo, que vayamos a dar un concierto, falte algo y me ponga irascible, cuando que falte algo es la cosa más normal. Pero bueno, son temporaditas, que luego soy muy maja", cuenta ocho años después de aquello.

Su propia interpretación de su éxito

Amaia no para de conseguir grandes hitos en la música, pero ella confirma para el citado medio que le cuesta entender su propio estatus: "Me cuesta ser consciente de en qué punto estoy o dónde me ubica el público en general. Por ejemplo, si hablamos de una estrella del pop, Ana Mena es un nivel muy fuerte, ¿no? [...] Aunque bueno, yo también, supongo. A veces me cuesta verme desde afuera".