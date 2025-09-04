Cardi B confiesa que declinó la oferta para actuar en la Super Bowl

Cardi B parece estar realmente feliz durante los últimos días ya que acaba de ser declarada inocente de todos los cargos de la denuncia presentada por una trabajadora de seguridad y está apunto de publicar el segundo álbum de su carrera, Am I the drama?, que verá la luz el próximo 19 de septiembre, siete años después de su primer disco Invasion of privacy.

Una espera que se ha hecho muy larga para los fans de la autora de I like it, que ha concedido una extensa entrevista en Billboard en la que cuenta todos los detalles que han rodeado al proyecto, cómo se siente en la actualidad y cuáles son sus próximos proyectos.

Uno de los extractos más destacados de la charla ha sido la confesión que ha realizado acerca de la propuesta que le hicieron desde la organización para que actuase durante el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. "Me propusieron actuar en la Super Bowl y lo rechacé. Siento que pronto, si llego a hacerlo, tendré más éxitos. Tendré más experiencia y lo aprovecharé al máximo", ha explicado la neoyorquina.

De hecho, considera que la gira, la primera de grandes dimensiones de su carrera, será un paso fundamental en su carrera y en el que disfrutará de grandes aprendizajes. "Soy una gran intérprete porque era estríper", ha asegurado entre risas, "creo que mi tour personal no va a ser como ninguna actuación que haya hecho, desde la estética hasta la forma en la que actúe".

Una charla en la que también ha habido tiempo para abordar cómo la maternidad ha condicionado su vida profesional y personal durante los últimos años. "Hago todo por mis hijos. Soy la única proveedora y no me quejo de ello", ha asegurado tras las polémicas con Offset, el rapero padre de sus hijos, en torno a la implicación económica en la crianza de sus hijos Kulture, Wave y Blossom.

Además, no ha tenido reparos a la hora de valorar la situación política de Estados Unidos tras la vuelta al gobierno de Donald Trump, a pesar de que confiesa "morderse la lengua" y asegurando que la "mala situación" que vive actualmente su país es una cuestión de "mal karma" por apoyar cuestiones "inmorales".