Cardi B lanza nuevas ediciones del álbum 'AM I A DRAMA?' con imágenes de su juicio

Después de varios días de juicio civil, la rapera Cardi B ha sido absuelta de agresión tras ser acusada de arañarle la cara a una guardia de seguridad. Pero durante las jornadas en los tribunales, la intérprete de WAP ha dejado momentos que pasan a la historia de la cultura pop.

Se trata de las sesiones judiciales, en las que Cardi B ha ido luciendo distintas pelucas, convirtiéndose en un reclamo tanto para los letrados como para la prensa y los espectadores. Tal ha sido el impacto de estos cambios de imagen tan drásticos de un día para otro que la artista los ha usado a su favor.

Am I the drama? es el nuevo álbum de Cardi B después de siete años desde el lanzamiento de su disco debut, Invasión of Your Provacy. Saldrá a la venta el 19 de septiembre, y la rapera está dejándolo todo preparado.

De hecho, tras ser absuelta de agresión, la artista ha anunciado nuevas portadas del álbum muy diferentes a la principal, en la que aparece vestida de rojo con muchos cuervos acechándole. Y estas nuevas portadas corresponden a sus imágenes en el juicio.

Cardi B ha sacado provecho de su sesión en los tribunales para sacar la Courtroom Edition de su segundo álbum en diferentes versiones: con peluca rubia y con peluca negra, con las diferentes y virales muecas que hizo durante el juicio.

Esta propuesta alternativa de su nuevo proyecto a provocado las risas entre los usuarios de redes sociales, disfrutando más aún de los últimos movimientos de la intérprete de Taki Taki.