Cardi B gana la demanda por ser acusada de usar una canción de otro artista

Cardi B ha sido demandada por Kemika 1956 por presuntamente apropiarse de trozos de sus canciones para sus propios proyectos, pero el grupo no se ha salido con la suya.

Cardi B suma otra victoria judicial, pero esta vez en relación con su música.

La rapera y sus sellos discográficos han vuelto a ganar una demanda. Ha sido en el estado de Texas, donde la artista y sus discográficas fueron demandados por supuestamente usar fragmentos de la canción de otro artista sin permiso.

Ahora, la demanda en su contra de la artista acaba de ser desestimada por razones de jurisdicción.

La historia detrás

Joshua Fraustro y Miguel Aguilar (también conocidos como Kemika 1956) presentaron una demanda contra Cardi B en julio de 2024, alegando que la rapera y sus productores robaron su fórmula secreta al usar partes de su canción de 2021 Greasy Frybread en su exitoso sencillo de marzo de 2024, Enough (Miami).

La demanda se presentó en Texas, pero según nuevos documentos legales obtenidos por el medio estadounidense TMZ, fue desestimada por falta de jurisdicción personal. En otras palabras: el juez dictaminó que Fraustro y Aguilar no demostraron que el tribunal de Texas tuviera competencia para conocer del caso.

De momento se desconoce si los demandantes volverán a intentarlo desde otro estado de Estados Unidos.