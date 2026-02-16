Cardi B se cae en un concierto y aprovecha para reírse de Trump: "Ha sido el Gobierno"

Cardi B se ha convertido en una de las portavoces contra las medidas de Donald Trump en Estados Unidos con el despliegue del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), y la artista aprovecha cualquier momento para lanzarle pullas al gobierno.

Es por eso que la rapera se posiciona incluso en sus conciertos. La artista está actualmente con su gira Little Miss Drama Tour, donde no solo usa el micrófono para cantar, si no para quejarse sobre política.

Así ha sido en su viral concierto en Las Vegas, donde la intérprete de Anacondatuvo un accidente y responsabilizó a Trump con mucho sentido del humor: la artista se cayó durante una coreografía en una silla, y tuvo claro de quién era la culpa.

"Ha sido el Gobierno", exclamó entre risas mientras se ponía de pie.

Su señalamiento contra el ICE

No fue lo único que Cardi B lanzó contra las actuales medidas de inmigración en Estados Unidos. La cantante fue clara durante su show: "Si el ICE entra aquí, les vamos a patear el trasero. Coño, tengo gas pimienta en la parte de atrás. No se van a llevar a mis fans".

La cantante no es la única que se pronuncia contra Trump: los artistas están muy concienciados con lo que está pasando en Estados Unidos, y eventos como los Grammy fueron el escenario perfecto para reivindicar los derecho humanos.