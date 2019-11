Chenoa asegura que invitará a los concursantes de OT a su boda

Era el pasado mes de junio cuando Chenoa anunciaba que se había comprometido con el doctor Miguel Sánchez Encinas luciendo una enorme sonrisa y un anillo de compromiso que oficializaba su futuro matrimonio.

No hay duda de que la cantante pasa por un gran momento personal y profesional, y en una de sus últimas apariciones públicas ha revelado detalles sobre el enlace, que previsiblemente se celebrará en 2020.

Chenoa no quiso faltar a la cena solidaria de la Fundación Querer y, acompañada por su chico, aseguró a la prensa que tiene pensado invitar a la boda a sus excompañeros de la academia de Operación Triunfo.

"¿Los compañeros de OT irán?", preguntaban desde Europa Press."Sí, evidentemente sí. Quiero que estén todos, se lo pasen bien", explicó la cantante, que también aclaró las declaraciones del extriunfito Javián, que aseguró que a él no le había llegado la invitación. "Porque no tengo la fecha. Los puedo invitar, pero no tengo fecha todavía", remató la cantante.

Sobre la futura maternidad y ante la pregunta "¿te ves como madre?", Chenoa contestó: "No sé decirte, hay días que sí, otros que no".

👉 Chenoa arrasa en Instagram con una foto desnuda en la cama

👉 Chenoa y Barei comparten ropa y a un hombre en Las Chicas Buenas