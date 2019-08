Chenoa anuncia su nuevo proyecto profesional para ‘Amar Es Para Siempre’

Chenoa ha estado combinando su faceta televisiva con su carrera musical durante los últimos años. Primero como jurado de 'Tu Cara Me Suena', más tarde como colaboradora de 'Zapeando', programa del que se ha despedido recientemente.

Y es que la artista ha estado compartiendo mesa con Frank Blanco desde 2017.

"Os anuncio que la semana que viene me despido de Zapeando un programa al que agradezco el aprendizaje y vuestro cariño estos años. Seguimos adelante con nuevos proyectos llenos de ilusión que pronto desvelaré... Ya sabéis, que el ritmo no pare. No puedo negar que, me gusta trabajar y curiosear así que ¡atentos!", contaba la artista a través de la redes sociales.

¡Pero también tenemos buenas noticias! Chenoa será la próxima en poner voz a la cabecera de la nueva temporada de 'Amar es para siempre', una serie de Antena 3, cuya canción principal hasta ahora había sido interpretada por David Bustamante.