Chiara Oliver habla de cómo vivía con TDAH en 'Operación Triunfo': " Había tantos estímulos..."

Chiara Oliver ha visitado Entre el cielo y las nubes, el podcast de Laura Escanes. Y la artista ha hablado de todo un poco: de su proceso de creación de música, de sus gustos y de algunas dificultades, como el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) que padece.

Desde Operación Triunfo, la menorquina siempre ha transmitido cómo es su vida con dicho trastorno, que le influye en el día a día, sobre todo con muchos estímulos a su alrededor. Y precisamente en su paso por la academia, la cantante vio agravado este problema, tal y como le ha contado a Escanes: "En la Academia, con mi TDAH, nunca he estado tan hiperactiva ni con tanto déficit de atención".

"A las personas con TDAH cuando nos interesan las cosas estamos muy focalizadas, estamos con hiperfoco. Entonces, como en mi vida siempre he hecho cosas que me gustan mucho, siempre he estado muy concentrada. Pero allí dentro, como había tantos estímulos y me estaban pasando tantas cosas, de repente no", ha reflexionado Chiara junto a la influencer.

De esta forma la cantante también ha confesado que no le gusta lo que hacía sobre el escenario de Operación Triunfo 2023: "No estoy nada orgullosa de mis galas. En cambio, de lo que hacía dentro de la Academia sí". La artista ha contado que no puede ver apenas las galas del talent musical.

Según ha contado en el podcast, la menorquina distancia mucho lo que enseñó en televisión con lo que está haciendo ahora a nivel musical. "Cantar y tocar el piano a la vez lo sé hacer desde siempre, pero de repente te desmontan la cabeza y no sabes hacer nada. Entonces, cuando sales, dices: 'Vale, ahora sí. Vuelvo a la Chiara de antes con las cosas muy claras y con el proyecto claro", ha compartido.

La cantante también ha compartido cuál es su objetivo en la música: "Mi sueño más grande es hacer un Movistar Arena. Ojalá en cinco años haya pasado, o a lo mejor no. Que tampoco me importa, porque realmente mi sueño más grande es hacer música en general, pero eso... Para mí sería: 'Vale, ya está'".