Christina Applegate escogió a su hija Sadie Grace LeNoble, de 11 años, como acompañante en su regreso a una gala de premios.

Un año y medio después de comunicar que sufre esclerosis múltiple, la actriz de 51 años decidió unirse a la ceremonia de entrega de los Critics Choice Awards, celebrada este domingo 15 de enero, y lo hizo en calidad de nominada.

La intérprete optaba al premio a Mejor actriz en una serie de comedia por su papel en la producción de Netflix Dead to Me, aunque finalmente el premio se lo llevó Jean Smart, protagonista de Hacks.

La actriz Christina Applegate junto a su Sadie Grace LeNoble en los Critics Choice Awards 2023. // Getty Images

Madre e hija acudieron a la gala con traje de chaqueta oscuro y el mismo modelo de botas Martens. La joven Sadie Grace tuvo que llevar una bota ortopédica en el pie derecho porque esa misma semana se había hecho una fractuar.

Applegate, que definió a su hija como la mejor cita de su vida, dio detalles del look de la joven.

"Es el traje que Scott Weiland lleva en la portada de uno de sus discos en solitario. Scott le dio le dio a mi esposo, Martyn, ese traje hace mucho tiempo, en los gloriosos años 90", apuntó la actriz, casada con el músico holandés Martyn LeNoble.

La actriz compartió la información en Twitter, donde publicó también una foto de manicura homenaje a la serie de la que es protagonista y que le valió la nominación en la gala.

El diagnóstico de Christina Applegate

Christina Applegate anunció su diagnóstico en agosto de 2021, cuando tenía 49 años, en un escueto comunicado en Twitter.

“Hola amigos. Hace unos meses me diagnosticaron EM (esclerosis múltiple). Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido mucho apoyo de personas que conozco que también padecen esta afección. Ha sido un camino difícil. Como todos sabemos, el camino sigue adelante. A menos que algún imbécil lo bloquee”, escribió la intérprete, que en otro mensaje apuntó que estaba en proceso de asumir el diagnóstico y seguir las indicaciones de los médicos. "Ahora pido privacidad mientras paso por esto".

En ese momento, la actriz hizo un parón en su carrera profesional para centrarse en un tratamiento para controlar su enfermedad. Así, la grabación de la tercera temporada de Dead to me se detuvo durante cinco meses para que Christina pudiese centrarse en su tratamiento.

En su vuelta al set de rodaje, Netflix modificó e incluso eliminó escenas en las que la actriz tenía que aparecer de pie o caminando para facilitarle lo máximo posible su vuelta al trabajo.

"Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mí. Así que necesitaba ese tiempo", explicó Applegate en una entrevista para The New York Times, asegurando que nunca conseguirá aceptar del todo cómo es su nueva vida.

Ha engordado 18 kilos en los últimos meses

Christina aseguró en esa entrevista ser consciente de que el público la va a ver muy cambiada desde sus últimas apariciones públicas. "Es la primera vez que alguien me va a ver tal y como soy. He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso", advirtió.

Los mensajes fueron recibidos con multitud de muestras de cariño en redes sociales, animando a la actriz en su lucha contra la esclerosis múltiple y elogiando todo el esfuerzo que está realizando.