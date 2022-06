Comerse la placenta después del parto: la última moda entre las celebrities

Recientemente el cantante colombiano Camilo ha desvelado en una entrevista que su mujer Evaluna se comió la placenta de su hija Índigo tras dar a luz. "A mi esposa se la encapsularon y se la comió", ha explicado el intérprete de Vida de rico.

Pero Evaluna no es la única persona que se ha comido la placenta de su hija: son muchas las celebrities que han realizado la misma actuación que ella tras dar a luz por los supuestos beneficios que aporta sobre el cuerpo humano ingerir el órgano en el que se encuentra el bebé durante el embarazo.

Kim Kardashian

La empresaria Kim Kardashian fue una de las pioneras en tomarse la placenta tras el embarazo de su hijo Saint West, en el año 2015. La celebrity publicó una foto en su Twitter donde se podía ver un frasco lleno de pastillas con un cartel en el que se podía leer "Kim. Tu asombrosa placenta".

La integrante del clan Kardashian contó en que consistía el proceso de comerse su propia placenta: “Cuando digo que me ‘he comido mi placenta’, me refiero a que la estoy consumiendo deshidratada y convertida en una pastilla, no es que la haya frito y me esté comiendo como un filete".

"La verdad es que no deseaba pasar por una depresión post-parto, y pensé que nada podía salir mal tomando una pastilla hecha de mis propias hormonas –hecha por mí, para mí", señaló la empresaria.

Jennifer Lopez

La artista internacional Jennifer Lopez usó la placenta de sus mellizos para dos cosas: en primer lugar, al igual que estas famosas, JLo se comió la placenta encapsulada.

Por otro lado la artistas usó el órgano para hacer tratamientos en su piel: la intérprete de "El anillo pa' cuando" realizó costosos procedimientos para realizar tratamientos faciales para embellecer su piel, asegurando que es una excelente fuente de juventud.

Hilary Duff

La actriz que interpretaba a Lizzy McGuire también se ha sumado a la moda de comerse la placenta, pero de una manera más extraña, si cabe. Hilary Duff congeló la placenta en pequeños cubitos de hielo para añadirlos a batidos caseros y smoothies.

Anahí

La actriz de Rebelde Anahí tampoco se ha quedado atrás: tras dar a luz usó su placenta para hacer batidos, al igual que Hilary Duff. La actriz ha confesado que le ayudó a la recuperación post parto y a contraer el útero.