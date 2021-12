Cómo ganar la Lotería de Navidad le cambió la vida a Nacho Guerreros, de 'Aquí no hay quien viva'

Nacho Guerreros, conocido por interpretar a José María en Aquí no hay quien viva y a Coque en La que se avecina, no habría alcanzado su sueño de ser actor si no hubiese sido por la Lotería de Navidad.

El actor ganó el Gordo del Sorteo de Navidad en 2002, que ese año cayó en el número 8.103. De hecho, fueron sus padres los que compraron ese décimos en la Cofradía de la Santa Vera de la Cruz de Calahorra, en La Rioja. Por aquel entonces, Nacho trabajaba como camarero en un bar de copas en Madrid, y el día del sorteo se encontraba en la capital.

"Lo recuerdo como una verdadera locura. Yo estaba en la cama aún durmiendo. La noche anterior había trabajado. Entonces me ganaba la vida en un bar de copas. Yo volvía a La Rioja al día siguiente y ese 22 se me hizo eterno. Yo quería salir ya de Madrid para ir a casa a celebrarlo con mis padres. El día 23 aterricé en casa y fue una fiesta. Ni cena de Nochebuena ni nada. Todos lo estaban celebrando desde 48 horas antes. Yo me enganché enseguida a la gran fiesta", explicó Guerreros en una entrevista para El Mundo en 2014, donde aseguró que para él fue "fundamental esa lotería".

Con el dinero obtenido del décimo, Nacho abrió su propia tienda de diseño en Madrid y compró los derechos de la obra de teatro Bent, lo que le abrió las puertas al mundo de la interpretación.