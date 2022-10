Leire Martínez aclara por qué firma discos de cuando Amaia Montero estaba en La Oreja de Van Gogh

La mecha se encendió en septiembre de 2020. Un usuario de Twitter compartió un vídeo con varios discos de la primera etapa de La Oreja de Van Gogh, cuando estaba Amaia Montero, firmados por Leire Martínez, la actual vocalista de la banda.

Poco tardó Montero en reaccionar a la publicación, escribiendo un comentario con dardo para su sucesora. "Jamás firmaría un disco que no me correspondiera… por pura honestidad y respeto", decía el mensaje que escribió Montero y que Martínez ha decidido responder dos años después en una entrevista.

La actual vocalista de La Oreja de Van Gogh, sustituta de Amaia desde 2008, ha explicado en Socialité por qué firma discos de la etapa anterior de La Oreja de Van Gogh.

“El disco cuando se vende es propiedad del que lo compra y esa persona decide quién quiere que se lo firme. Yo hay determinados discos que no firmo porque no quiero generar malos rollos, pero si el propietario insiste, adelante”, ha asegurado Martínez para aclarar por qué tomó esa criticada decisión.

La relación de Amaia Montero y Leire Martínez

Leire Martínez, a la que Montero dejó de seguir en Twitter ese mismo día, ha hecho estas declaraciones en una entrevista en la que ha asegurado que no le gusta pronunciarse en temas de Amaia: "No me gusta generar fuegos. Todos lo que ya trascendió no es agradable, estoy un poco al margen. No es mi guerra".

La cantante ha asegurado que la relación con Amaia es correcta, "pero nada más". "Nos conocemos y hemos coincidido varias veces, tenemos una relación correcta, pero nada más", apunta Martínez, a la que sí le hubiese gustado sentarse con Amaia cuando pasó a sustituirla en el grupo.

"Hemos ocupado el mismo lugar en un grupo y empatizo con ella muchas veces. Ser la única mujer en un grupo de hombres, al ritmo al que se trabaja, tener que dar la cara en ciertos momentos… La admiro y la respeto profundamente. También me hubiera gustado haberme sentado con ella a tomar un café y que me contara su experiencia. Fue algo que no surgió", ha declarado.

"No voy a decir que no me planteara dejarlo"

14 años después de haberse convertido en vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez dice que ahora tiene la sensación de reto conseguido.

“Los inicios fueron complicados porque pasar del anonimato a que la gente te conozca y opine de ti pues no agrada. Fue inevitable que mi círculo cercano leyera todo lo que se decía y les pedí que no miraran nada. Yo no es que no quisiera saber, quería protegerme", ha asegurado la cantante, consciente de que aún hay gente que prefiere a Amaia.

"Esto no es una competición. Ella es ella con todo su mérito y con todo lo que ella hizo, y yo soy yo. Miro hacia adelante. No voy a decir que no me planteara dejarlo, pero en firme nunca”.