Conoce a Eduardo Navarrete, el carismático diseñador de moda que se enfrenta a 'El Desafío'

La personalidad arrolladora de Eduardo Navarrete triunfa allá donde va. Desde su debut en la televisión en 2018, el alicantino se ha consagrado como uno de los diseñadores de moda más populares de España. Así lo demuestra su participación en programas como Zapeando , Y ahora Sonsoles o, ahora, El Desafío 6 .

Eduardo Navarrete es uno de los diseñadores más mediáticos de nuestro país. Es de esos talentos que ha sabido mezclar su profesión con un carisma abrumador, con el que ha conseguido estar presente en muchos espacios.

Ahora, el alicantino se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera: su participación en la sexta temporada de El Desafío, el programa de Antena 3. Allí coincide con Eva Soriano, y ambos se definen como "los animadores del público". Para los dos, la experiencia ha sido "muy fuerte física y psicológicamente", tal y como desvelaron en Cuerpos especiales.

Unos inicios complicados

Nacido en 1994 en Bigastro (Alicante), Eduardo mostró desde joven una pasión desbordante por la moda y el espectáculo. A los 17 años se lanzó al mundo del drag, actuando en locales nocturnos, lo que le llevó a conocer a figuras como La Terremoto de Alcorcón. Esta etapa fue su trampolín hacia el diseño, llevándolo a estudiar en IDEP Barcelona y, posteriormente, a dedicarse a ello de forma profesional.

Aunque no se dedicaría a la moda de forma profesional hasta más adelante, Navarrete siempre vio sus trabajos en el transformismo como una manera de expresar su identidad. Para su familia, que regentaba un restaurante como negocio familiar, no fue un camino fácil de aceptar.

"En mi casa lo pasé muy mal y fue una época muy dura, ya que no tenía ningún apoyo. Lo único que tenía claro es que no podía retroceder. Era muy joven, tenía 16 años, y no había marcha atrás. Yo siempre tuve muy claro lo mariquita que era, igual que ahora, y que solo podía tirar hacia adelante", dijo en una entrevista con Mujer Hoy hace unos años.

Su salto a la fama con la televisión

La gran oportunidad mediática de Eduardo llegó en 2018 con su participación en la primera edición de Maestros de la costura. Su personalidad arrolladora y su estilo único no pasaron desapercibidos, y quedó en cuarto lugar en el concurso.

Tras su paso por el programa, Navarrete aprovechó el boom y no tardó en fundar su propia firma de moda, apostando por la producción nacional y el diseño de autor. Además, creó 15 Segundos, una agencia dedicada a apoyar a jóvenes diseñadores en su camino en la industria.

El alicantino no para de crecer y cosechar éxitos en la moda, una profesión a la que cada vez le tiene más respeto. Sin embargo, no es el único sector en el que se le puede ver, pues sigue apareciendo en televisión. Desde su paso por el concurso de moda, Navarrete no ha parado de aparecer en la pequeña pantalla. Participó en MasterChef Celebrity 6 en 2021, y volvió a dejarse ver por Maestros de la costura en 2022, en una edición mixta entre exconcursantes y nuevos participantes.

Además, el diseñador ha colaborado en programas como Zapeando e Y ahora Sonsoles, aportando su visión fresca y desenfadada sobre la moda, la actualidad y las celebrities. ¿Conseguirá, ahora, su ansiada victoria en El Desafío 6?

Sus otros proyectos

En marzo de 2024, Eduardo lanzó su primer libro, Cabaret y vestidos de escándalo, donde narra su trayectoria y comparte secretos detrás de sus diseños más icónicos. "Yo quería ser Norma Duval en el Folies Bergère, pero comprendí que nunca iba a ser la vedette que deseaba", cuenta en la publicación.

De esta forma, Eduardo Navarrete deja claro que se puede compaginar la moda con el mundo mediático. La industria textil es su gran pasión, pero tampoco se pierde una oportunidad delante de las cámaras... o detrás de ellas. En 2025, el diseñador debutó como director de cine con el cortometraje He tenido una idea, sobre el que habló en su visita a Cuerpos especiales.

"Hemos recreado cómo surgió la idea de la primera colección de bolsos que hicimos", dijo. Una colección de bolsos bautizada con el nombre de MUSASal estar inspirada en celebridades como Rossy de Palma, Alaska o Rosario Flores. Las piezas "se subastaron, porque era una colección benéfica, y por eso hemos hecho esta nueva colección", sobre la que disponía de "un contenido de ellas estupendo posando".

Confeccionadas en piel, Navarrete les aplicó "un margen irrisorio" para que todo el mundo pudiera tener un Navarrete. "Los bolsos de piel duran toda la vida. Pasarán 50 años y no sé si habrá democracia, pero sí tendrás tu bolso", sentenció entre risas.

Sus operaciones estéticas

Otro de los puntos positivos de Eduardo Navarrete es su transparencia. Tanto es así que siempre bromea con sus intervenciones estéticas, y no duda en dar detalles sobre ellas en las distintas entrevistas que concede. En total, el diseñador ha mencionado al menos ocho procedimientos estéticos específicos. Además, ha expresado su satisfacción con los resultados obtenidos, pues estas intervenciones le han ayudado a mejorar su autoestima.

En El Hormiguero reveló, hasta sin camiseta, todos los procedimientos estéticos a los que se había sometido. "Me hice los ojos porque yo llevaba gafas, porque quería llevar gafas. Hasta que después de muchos años me cansé", contó.

"Luego me hice la bichectomía. Esto es que te abren por dentro y te quitan la bola de grasa que tiene el pómulo. Y ya que estaba yo aquí en el quirófano dije 'tengo una bolita aquí de grasa' [señalándose el cuello] y la cirujana me abrió, me quitó la bola de grasa y me hizo un pequeño aciago que ahora tengo que corregir, pero bueno", continuó.

Quitándose la camisa y dejando su torso al descubierto, el diseñador afirmó: "Esto es lo más caro que tengo en mi armario". "Esto es comprado", continuó, señalándose las abdominales: "A mí me han puesto la barriga en el culo. Te quitan toda la grasa, la pasan por una licuadora, un centrifugado, y te la ponen en otro sitio".

Por otro lado, Navarrete ha ido compartiendo en sus redes sociales algunos procedimientos de aumento de labios a los que se ha sometido. Además, también se ha hecho un lifting de papada, a lo que se suma una rinomodelación, un procedimiento no quirúrgico para corregir irregularidades del perfil nasal.