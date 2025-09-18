Eduardo Navarrete, sobre sus nuevos bolsos de piel: "Pasarán 50 años y no se si habrá democracia, pero sí tendrás tu bolso"

Cuando Eduardo Navarrete entra en el estudio de Cuerpos especiales, la tranquilidad se difumina. El diseñador se ha acercado al antimorning show de Europa FM para hablar de He tenido una idea, su primer cortometraje, que acaba de ser estrenado en el Teatro Pavón de Madrid.

"Hemos recreado cómo surgió la idea de la primera colección de bolsos que hicimos", ha indicado el diseñador sobre el cortometraje, disponible en su web. Una colección de bolsos, bautizada con el nombre de MUSAS al estar inspirada en celebrities como Rosy de Palma, Alaska o Rosario Flores, que "se subastaron, porque era una colección benéfica, y por eso hemos hecho esta nueva colección" y sobre la que disponía de "un contenido de ellas estupendo posando".

Unas pizas confeccionadas en piel y en las que han aplicado "un margen irrisorio para que todo el mundo pueda tener un Navarrete. "Los bolsos de piel duran toda la vida, pasaran 50 años y no se si habrá democracia, pero si tendrás tu bolso", ha sentenciado el diseñador entre risas.

También ha habido tiempo de hablar, aunque no demasiado, de su participación en la sexta temporada de El Desafío, donde ha coincidido con Eva Soriano y ambos se han definido como "los animadores de público", aunque admiten que ha resultado "muy fuerte físicamente y psicológicamente", o el próximo reality de decoración de interiores en el que participará. "No me dijeron que iba a ser albañil 12 horas", ha asegurado irónicamente.