Conociendo a Ana Mena: su relación con Brahím Díaz, su cita con el Papa y los números que la convierten en la española más escuchada en 2021

Ana Mena canta desde Málaga pal mundo. O más bien, desde Milán. La artista de Estepona se acaba de instalar en la ciudad italiana, donde tiene intención de pasar varios meses. "Aunque voy a estar yendo y viniendo", contó ella misma el pasado mes de septiembre.

Su casa se divide entre su Estepona natal, Madrid e Italia, donde actualmente prepara un nuevo proyecto. "Yo espero que lo podamos empaquetar en forma de disco en italiano porque ya son cuatro años en los que estamos haciendo canciones en Italia con artistas italianos, la verdad es que la acogida del público ha sido desde el minuto uno, que yo eso nunca me lo habría esperado, fue impresionante", contó en ¡Hola!

A Italia le unen su trabajo —con colaboraciones con los italianos Rocco Hunt y Federico Rossi— y también Brahím Díaz, el jugador de fútbol del AC Milan que muchos medios señalan cómo su novio.

La relación de Ana Mena y Brahím Díaz

La historia de Ana Mena, de 24 años, y Brahím Díaz, de 22, se remonta a febrero de 2020. La revista Mujer Hoy la destapó cuando los pilló saliendo juntos de un cine de Madrid.

¿Novios? Ninguno de los dos lo ha confirmado. De hecho, la propia Ana Mena aseguró unos días después de publicarse las fotos que entre ellos sólo había amistad. Y lo cierto es que no ha habido más fotos de paparazzi y en redes sociales ninguno ha mostrado su amistad. Tanto para el uno como para el otro son herramientas de trabajo.

“Si tienes curiosidad sobre mi vida privada, puedes buscar en Google que seguro que tiene una respuesta, que puede ser verdad o no”, decía Ana Mena a Woman el pasado octubre al ser preguntada por su vida personal.

La artista española más escuchada en Spotify

Vida personal a un lado, si por algo es conocida Ana Mena es por sus éxitos musicales, que la han convertido en la artista nacional más escuchada en España durante 2021 por delante de nombres como Rosalía.

El pasado agosto Ana Mena acumulaba 123 millones de streams, un millón más que la catalana. En 2020 fue la décima artista nacional (este 2021 es la segunda por detrás de C. Tangana) y la quinta femenina en España.

"Me hace sentir que todo ha merecido la pena. Llevo trabajando en la música desde enana, desde que tenía siete u ocho años, y este ha sido un recorrido larguísimo, en el que me caído muchas veces", decía en agosto en LOC de El Mundo al ser preguntada por este éxito. "He probado y he llamado a muchas puertas, me he encontrado gente buena y gente mala, he dado muchos rodeos para entrar por esas puertas que estaban cerradas y he aprendido de muchos palos, porque muchos palos nos han caído".¡,

"Cuando vienes de abajo, abajo, abajo, sabes realmente lo que es apreciar las cosas bonitas cuando llegan. Sabes realmente lo que cuesta", dijo la intérprete cuya primera oportunidad se la dio un programa de talentos infantiles.

Empezó en Canal Sur y fue niña Almodóvar

Ana Mena tuvo su primera oportunidad en televisión gracias al programa Punto y Medio de Canal Sur. El programa de Juan y Medio la entrevistó en 2005 cuando solo tenía siete años, un año después se convirtió en ganadora del concurso Veo Veo y en 2007 participó en la película Marisol interpretando el papel de Pepi, la pequeña Pepa Flores.

Con 14 años tuvo su gran oportunidad en el cine al convertirse en niña Almodóvar: fue Norma de joven, papel que de mayor encarnaba Blanca Suárez. Además ha participado en series como Vive cantando (2013-2014) y acaba de grabar Bienvenidos a Edén para Netflix junto a Berta Vázquez y Amaia Salamanca.

Cita con el Papa Francisco

El éxito de Ana Mena en Italia llega a tal punto que la malagueña es una de las artistas confirmadas para participar en la gala de Navidad de la Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco estará entre su público y ya se puede avanzar algo de su actuación.

Ana Mena interpretará dos canciones, un villancico y una de su repertorio. Ahora sólo queda saber cuál de sus éxitos elige.