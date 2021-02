Ana Mena: "Utilizaba el traductor para grabar las canciones en italiano"

Este sábado hemos contado en 'yu Music' con la visita de Ana Mena. La cantante más "iluminada" de nuestro país es la elegida para el próximo Vodafone yu Music Show, un espectáculo sin público que se emitirá in streaming. Ana se ha mostrado de lo más emocionada por subirse de nuevo al escenario tras un año atípico en el que no hemos podido disfrutar de música en directo. "Aunque sea sin gente, compartir el momento con los bailarines, hacer tu show… es un súper regalo".

Además, hemos descubierto que justo ese día es el cumpleaños de Ana Mena. "Hacemos una PCR previa y nos juntamos 10 para celebrarlo", ha dicho la artista bromeando. "Estoy agradecida a este tipo de formatos para que los artistas podamos mostrar nuestro show. Hay que aprovechar las plataformas que tenemos para reinventarnos".

Y no queda otra. La crisis sanitaria nos ha alejado de los shows en directo y es algo que Ana Mena también echa de menos. "El hecho de estar de espectadora de un concierto lo echo muchísimo de menos. Es la cosilla de ver el directo, estar todos conectados en el mismo momento".

EL TÁNDEM: ANA MENA Y OMAR MONTES

Además de su próximo Vodafone yu Music Show, Ana Mena ha estrenado hace un poco una canción con Omar Montes a la que han titulado 'Solo'. La canción es todo un hit, pero lo que más nos gusta es su videoclip ambientado en un lavadero de coches que se encuentra, según confiesa nuestra invitada, en el barrio de su compañero de canción. "Lo pusimos bonito, pero es el habitual donde va él".

Ana Mena y Omar Montes se han convertido en los "pimpinela del siglo XXI". Ambos acumulan numerosos discos de platino y esta unión musical promete darles muchos éxitos más. Todo empezó con 'Como el agua', un single que vio la luz en diciembre de 2019.

El flamenco ha unido a Ana y Omar. "En mi casa se ha respirado mucho flamenco y a Omar también. Juntar esas influencias dio lugar a 'Como el agua'". El tema es uno de los más populares de los últimos años, pero ¿tras esa canción se esconde algo más?

Lorena Castell cree que el beso que se puede ver en el videoclip de esta canción es el reflejo de algo más. "No, para nada. Al final es una actuación. (...) Omar y yo tenemos mucha confianza, somos muy colegas".

ANA MENA Y SU ÉXITO EN ITALIA

Donde tiene mucho éxito nuestra invitada es en Italia, donde es muy popular desde que en 2018 lanzó un single en colaboración con Fred de Palma.

"En Italia te ven como en España vemos a Laura Pausini", asegura Lorena Castell, una comparación que Ana Mena ve algo exagerada aunque considera Italia como su segunda casa. "Llegué a Italia sin ser conocida y lancé la canción con Fred, que era un artista que se estaba desarrollando, y ninguno de los dos nos imaginábamos lo que estaba por pasar. Sacamos la canción, confiábamos mucho en ella. No teníamos ni radio ni playlist ni nada y fue escalando del 100 al 1 solo por el boca a boca de la gente".

Pero, ¿cómo se hizo Ana Mena con el idioma para graba en italiano? La respuesta no ha dejado a nadie indiferente: "Para grabar las primeras canciones lo hice con el traductor que te indica la pronunciación". "Nos tocó ir de promoción y me costaba mucho porque no podía hablar nada", por lo que tuvo que ponerse las pilas y aprender el idioma a marchas forzadas.

