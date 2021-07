Corinna Larsen denuncia al Juan Carlos I y pide una orden de alejamiento

La examante del rey Juan Carlos I, Corinna Larsen ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, el High Court de Londres, contra el rey emérito y el Centro Nacional de Inteligencia español (CNI) a los que acusa de ponerla bajo "vigilancia ilegal" en el Reino Unido y "hostigamiento desde 2012".

La demanda fue presentada en diciembre de 2020 pero no ha sido puesta a disposición del tribunal hasta el lunes de 26 de julio de 2021, según recoge el diario británico Financial Times.

Acosada y vigilada desde 2012

En la demanda, Corinna alega que ha sido sometida a un acoso y vigilancia ilegal por parte del rey emérito y el CNI desde 2012. Por lo que pide que se le indemnice por daños y perjuicios, del mismo modo que pide una orden de alejamiento para que ni Juan Carlos I ni el CNI puedan acercarse a menos de 150 metros de ninguna de sus casas.

Además, Corinna reprocha a Juan Carlos I de haberla acusado falsamente de robar 65 millones de euros. La demandante asegura que el monarca le transfirió esta cantidad de dinero, perteneciente del polémico donativo de 100 millones de dólares que el rey Abdullah de Arabia Saudí le entregó a Juan Carlos I en 2008.

Corinna ha revelado que Juan Carlos le dio este dinero para asegurarse que su ella y sus hijos estarían bien económicamente en el futuro, pero que le preocupaba que su familia cuestionara que le dejara dinero en su testamento después de su muerte.

Sin embargo, al finalizar su relación sentimental el rey emérito le reclamó este dinero y la acusó de haberlos robado. Una difamación que asegura que le ha provocado una gran pérdida de ingresos como consultora estratégica de clientes y empresas multimillonarios.

Según recoge Financial Times, de momento el equipo legal de Juan Carlos I no ha presentado su defensa pero se espera que se produzca una lucha sobre jurisdicción. Ya que se cuestionará que la High Court pueda juzgar a Juan Carlos, al tratarse de un antiguo jefe de Estado que no vive en el Reino Unido.