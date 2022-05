Courtney Love se arrepiente de meterse en el juicio de Johnny Depp: "Me equivoqué"

Courtney Love da un paso atrás. Después de mostrar en redes su apoyo a Johnny Depp en su juicio contra su exmujer Amber Heard, la cantante de 57 años ha publicado un vídeo en Instagram asegurando que contar su experiencia personal con el actor fue un error. "Me equivoqué", dice la viuda de Kurt Cobain.

La cantante asegura que esos vídeos, compartidos en Instagram por su amiga Jessica Reed Kraus, no tenían que haber visto la luz. "La plataforma publicó accidentalmente una historia que no quería que se hiciese pública (estoy segura de que no fue deliberado)”, dice Love en el pie de su publicación, un vídeo en el que sale de paseo con su perro.

“Quiero mostrar un apoyo neutral a un amigo. No quiero acosar”, continúa la artista. "Lo único importante de lo que se publicó es que expresé que todos deberíamos dejar de ‘divertirnos con schadenfraude’ (deleitarse en la caída de otro) y mostrar empatía sincera por ambas partes. Si lastimé a alguien, por favor acepten mis disculpas”.

En su extensa publicación, la cantante asegura que no quiere contribuir a que aumente el acoso en redes a Heard e insiste en que la publicación fue un error. "En mi programa de recuperación, 'cuando nos equivocamos, lo admitimos de inmediato', me equivoqué", añade Love.

Qué dijo Courtney Love de Johnny Depp

En la serie de vídeos distribuida supuestamente por error en redes sociales, Courtney Love relata su experiencia personal y la de su hija Frances con Johnny Depp después de que Kurt Cobain se quitase la vida.

"Realmente no quiero hacer juicios públicos. Solo quiero deciros que Johnny me hizo una reanimación cardiopulmonar en 1995 cuando tuve una sobredosis en la entrada de The Viper Room", aseguró Love en el vídeo publicado en la cuenta de Jessica Reed Kraus.

"Johnny, cuando yo era adicta al crack y Frances tenía que sufrir a todos aquellos trabajadores sociales, le escribió una carta de cuatro páginas en su 13º cumpleaños que nunca me ha mostrado", añadió. "Después envió limusinas a su escuela para que ella y todos sus amigos fueran a ver Piratas del Caribe. Lo hizo un montón de veces. Le dio su propio asiento [en los estrenos] con su nombre", cuenta Love, que nunca ha visto estas películas pero "a ella [a Frances] le encantaban".

Love nunca vio las películas de Pirata del Caribe pero Frances las adoraba y con 13 años le dijo a su madre: "Mamá, me ha salvado la vida".

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Las declaraciones de Courtney Love en redes sociales se produjeron en la última semana del juicio de Johnny Depp y Amber Heard.

La expareja se enfrenta en los juzgados desde el 11 de abril, fecha en la que empezó la batalla legal. El actor ha demandado a Heard por difamación argumentando que su artículo de opinión publicado en 2018 en The Washington Post, en el que aseguraba haber sido víctima de violencia machista, empañó su reputación y arruinó su carrera. El actor le exige una compensación de 50 millones de dólares por los daños causados.

El juicio terminará, a priori, el viernes 27 de mayo. A partir de ahí los miembros del jurado empezarán con el proceso de deliberación para después (aún sin fecha) emitir su veredicto.