El momento que estabas esperando se acerca: Courtney Love y Lana Del Rey juntas.

La cantante de Hole publicó ayer en Twitter que estaba viajando a Londres para encontrarse con Lana Del Rey, pero no especificaba para qué. Lo que sí hizo es insinuar un nuevo proyecto con la artista a través del hastag #excitingnews2come.

Pues bien, lo que están planeando Courtney Love y Lana Del Rey es una gira conjunta por Estados Unidos, según Pitchfork. La cantante de Ultraviolence y la viuda de Kurt Cobain ya tienen programadas algunas de estas actuaciones:

05-07 The Woodlands, TX - Cynthia Woods Mitchell Pavilion

05-09 Dallas, TX - Gexa Energy Pavilion

05-12 Morrison, CO - Red Rocks Amphitheatre

05-14 Phoenix, AZ - AkChin Pavilion

05-16 Chula Vista, CA - Sleep Train Amphitheater

05-18 Los Angeles, CA - Hollywood Bowl

05-20 Mountain View, CA - Shoreline Amphitheatre

05-22 Ridgefield, WA - Sleep Country Amphitheater

05-28 Noblesville, IN - Klipsch Music Center

Courtney Love ya ha hecho insinuaciones en el pasado de colaboraciones con artistas como Miley Cyrus y que nunca han llegado. De hecho, en uno de sus episodios de gran lucidez descubrió dónde se encontraba el avión malasio que desapareció hace unos meses.

¿Tú qué crees, lograremos verlas juntas sobre el mismo escenario?

See you in London in ten hours @LanaDelRey we are going to own that town xxc #excitingnews2come