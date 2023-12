Cristina Pedroche da pistas sobre su vestido para las Campanadas: "Totalmente diferente"

Como si de una tradición navideña se tratara, llegamos a estas fechas preguntándonos cómo irá vestida Cristina Pedroche para dar las Campanadas de Antena 3. Este 2023 se celebra el noveno aniversario desde que la madrileña se puso al frente de este espacio. Comenzó con Frank Blanco, luego Carlos Sobera y finalmente con Alberto Chicote.

En estos nueve años, la presentadora de Password nos ha enamorado con estilismos de todo tipo. Vestidos de flores, mariposas, mascarillas, esqueletos robóticos o incluso palomas de la paz. Nada escapa al talento creativo del experto en moda Josie, quien se encarga de vestir a Cristina.

No sabemos con qué nos sorprenderá este 2023 y por experiencia tenemos claro que puede ser cualquier cosa (literalmente). Para empezar a darnos detalles, ha compartido en Instagram una conversación con su estilista, en la que se dan algunas pistas del look que llevará.

Josie le comenta que "lo ha vuelto a hacer" y después de diez años irá vestida "de forma completamente diferente". La respuesta de la vallecana es dejar claro que "es totalmente diferente" a los anteriores vestidos que ha utilizado para despedir el año.

"Tengo muchísima suerte de tener el equipo que tengo. Son los mejores y me hacen brillar siempre. (El audio de Josie me da fuerza para todo!) Con ellos a mi lado no tengo miedo a nada. Allá vamos", dice el texto.

¿Cómo irá vestida Cristina Pedroche? El 31 de diciembre lo sabremos.