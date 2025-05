Cristina Pedroche reflexiona sobre la maternidad en el Día de la Madre

Cristina Pedroche se ha convertido en una de las madres más mediáticas de nuestro país, comentando abiertamente sus sentimientos al respecto en sus apariciones en televisión o en sus perfiles de redes sociales.

Un rol por el que la celebración del Día de la Madre se ha convertido en una fecha muy importante para la madrileña, que ha aprovechado su celebración para lanzar una reflexión a sus seguidores en Instagram. "Feliz día de la madre a todas las mujeres que un día decidieron cambiar su vida por entregarse al amor más profundo, innato, incondicional y salvaje que hay", ha explicado, mostrando la emoción que siente al respecto.

"Quizás muchas lo hicieron sabiéndolo, otras lo fueron descubriendo poco a poco y otras se lo encontraron de golpe", ha explicado, añadiendo que ella se sitúa en "el último grupo". "Sabía que iba a amar mucho a mi hija, ya la amaba cuando estaba en mi vientre pero fue verla, mirarla a los ojos y sentir que todo mi mundo había cambiado, que ya nunca volvería a ser quien era, que mi mundo ahora era ella".

Esperando su segundo bebé

La presentadora ha acompañado esta reflexión con la imagen de su vientre, en el que se observa el avanzado estado de gestación en el que se encuentra para el que será su segundo bebé. "Todavía faltan unos meses para poder celebrar los 2 años desde que mi hija me hizo madre, incluso antes vendrá mi hijo a convertirme en bimadre, aunque yo ya me siento así, y creo que se deberían revisar los términos de cuando se considera que una ya es madre, porque, ¿de verdad se necesita que hayas dado a luz y ese bebé haya hecho su primera respiración para que una mujer se convierta en madre? ¿No son suficientes las 37-42 semanas en las que lo has ido gestando dentro, sintiéndolo? ¿9 meses de cambios tanto físicos como psíquicos?", se ha preguntado.

"Tu cuerpo y tu cerebro han ido cambiando durante mucho tiempo pero, ¿no eres madre hasta que nace…? Y las mujeres que nunca llegan a abrazar a su bebé porque no lo ven crecer al otro lado de la piel, ¿no son madres?", ha asegurado, dejando el debate en el aire afirmando que se trata de "otra discusión para otro día".

"En definitiva, que hoy es un día para celebrar aunque también es un día en el que reflexiono mucho porque aunque hay muchas cosas que ya se han ido asentando, en las que he vuelto a sentirme un poco “yo misma” otra vez, siento que lo que va a venir va a ser un tsunami de nuevo", ha explicado.

"Por un lado estoy deseando verles juntos, Laia no para de darle besos y abrazos a la tripa", ha fantaseado la colaboradora de Zapeando, que también ha expresado sus miedos al respecto. "Pero por otro lado... estoy llena de miedos y de dudas. De cómo podré repartir mis brazos… y mis tetas... de cuándo volveré a trabajar y cómo... porque si separarme de mi bebé aún sabiendo que se quedaba con mi madre me dolía el alma, ¿cómo podré hacerlo después con dos? Que yo sé que mi madre es una súper heroína pero me da pánico pensarlo... aunque mi psicóloga dice que mejor ir solucionando y viviendo lo que va pasando en presente, que no soy ni la primera ni la última (esto me lo decís todos los días por aquí pero de malas formas y no con la misma intención, claro jaja) y que muchas familias lo hacen y salen adelante".