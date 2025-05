Seis canciones para dedicar el Día de la Madre: de Taylor Swift a Amaia Montero

El Día de la Madre es el momento ideal para rendir un pequeño tributo a las madres que regalan parte de su vida en sus hijos. Para celebrar este día tan especial, en Europa FM destacamos seis canciones sobre la maternidad interpretadas y escritas por artistas como Raphael, El Canto del Loco, Amaia Montero, Taylor Swift, Rigoberta Bandini y Amaia.

'Madre' - Raphael (1969)

Hace más de medio siglo, Raphael estrenó una canción dedicada a su madre, compuesta por Alfredo García Segura y José Luis Armenteros. "Madre, cuando estás a mi lado / Ya no soy desgraciado ni le temo al dolor", canta en una letra donde asegura que pide lo mejor para su madre con su "muda plegaria".

'Por ti' - El Canto del Loco (2005)

Durante su trayectoria en El Canto del Loco, Dani Martín escribió una canción acerca de su relación con su madre. "Por ti lucharé, por todo el cariño que has puesto conmigo / Por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo / Y por tu calor y por tanta magia, me quedo contigo / Y por tu calor y por tu carisma, te llevo conmigo", canta en el estribillo.

'Te voy a decir una cosa' - Amaia Montero (2008)

En su primer álbum en solitario, Amaia Montero incluyó una composición inspirada en su madre: "La más bonita sin duda eres tú / La más auténtica de todas, tú / Si tú me abrazas no existe el dolor / Si tú me hablas yo entro en razón", dice la primera estrofa. "Con solamente mirarme una vez / Guías mis pasos allá donde voy / Y es que el pilar de mi vida / Tus ojos azules son mi religión", añade en el estribillo.

'The Best Day' - Taylor Swift (2008)

Para su álbum Fearless, Taylor Swift escribió una canción dedicada a su madre, Andrea Swift. La letra rememora recuerdos de las dos mujeres desde que la artista tenía cinco años: una risa, un abrazo, un trayecto en coche... "No sabía si lo sabías / Así que estoy aprovechando esta oportunidad para decir / Que hoy tuve el mejor día contigo", dice la última estrofa.

'Ay mamá' - Rigoberta Bandini (2022)

Desde la visión de tener madre y haber sido madre, Rigoberta Bandini compuso para el Benidorm Fest 2022 uno de los mayores himnos sobre la maternidad: Ay mamá. Con ella, la artista reivindica la figura femenina y su peso en la historia desde un canto a su propia progenitora: "Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza / Con ganas de llorar, pero con fortaleza / Escúchame / Mamá, mamá, mamá / Paremos la ciudad",

'Auxiliar' - Amaia (2025)

Dedicar Auxiliar es demostrar empatía. Amaia compuso para su disco Si abro los ojos no es real esta canción escrita desde la perspectiva de su madre, quien lamenta haberse distanciado de su hija. "Cuando el mundo pese y el dolor moleste / Aquí espero para cuidarte, mi amor / Y tú no me escribes ni tampoco llamas / Se me clava directo al corazón", canta en el estribillo.

¿Cuál de todas le dedicarías a tu madre?