Cristina Pedroche desvela el sexo de su segundo bebé y le dedica una carta: "Cuento las semanas para tenerte"

Cristina Pedroche anunció el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, que estaba embarazada. La presentadora lo terminó de confirmar en las Campanadas, y tan solo unas semanas después ha dado más detalles del bebé que espera con Dabiz Muñoz.

La de Vallecas ha contado en Zapeandoel sexo del niño que espera, el que será su segundo hijo junto al chef: "¡Es niño! Sí, un bebote, es un niño". Con una gran sonrisa, la colaboradora ha dejado claro su entusiasmo.

Cuando le han preguntado si la pareja ya tiene un nombre para el pequeño, Pedroche ha adelantado sus gustos, expresando que le gustan los nombres "cortitos y vascos".

Una carta a su bebé

Su confesión desde Zapeando ha llegado acompañada de una publicación en su cuenta de Instagram dedicada a su segundo hijo: "Carta a mi bebé: Todavía no has llegado y ya me muero de amor todo el rato. Has sido un bebé muy buscado, muy deseado y muy querido".

"Creo que esta vez soy más consciente de todas las emociones tan bonitas que me esperan, sobre todo esta vez lo siento más real. Adoro estar embarazada, aunque esté cansada, me encanta saber que mi cuerpo está creando vida. Me hace sentir imparable, que puedo con todo", expresa la presentadora.

No obstante, está impaciente por conocer a su hijo: "Pero reconozco que cuento las semanas que quedan para tenerte entre mis brazos, mirarte a la carita y poder besarte".

"Deseando también saber qué tipo de parto querrás que tengamos. Yo, como con tu hermana, me estoy preparando para tener todas las opciones posibles y darte la mejor y más natural bienvenida a este mundo. Pero ya sé que esto es una cosa de dos, así que no te preocupes que salga como salga, será maravilloso", comparte con su segundo hijo.

"En casa estamos todos locos de ganas por verte, sobre todo tu hermanita que no para de darte besos y abrazos. Todo el rato me hace gestos para que te saque de la tripa pero ya le he dicho que te faltan unos meses y que tú también tienes muchísimas ganas de estar con ella. No sé cómo voy a poder gestionar tanto amor. Imagino que os tocáis, que os miráis, que os dais un beso…y estallo", detalla, rebosante de felicidad.

En la última parte de la carta, Pedroche intima un poco más: "Espero que te estén gustando las canciones que bailo y canto con tu hermana, perdónala si a veces se pone nerviosa y te da algún golpe sobre todo en la cama cuando está en la teta, y no te preocupes por eso tampoco que habrá teta de sobra para todos. También os imagino a los dos uno en cada teta y estallo de felicidad de nuevo".

Finalmente, la vallecana se despide con mucho amor de su futuro hijo: "Te amo con locura, bebé. Tu papá, tu hermanita y yo te adoramos. Te quiero hijo".