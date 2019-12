Cristina Pedroche sale desnuda a la calle para conocer cómo creen los espectadores que será su vestido de las Campanadas

Justo después de lanzar el videoclip de 'Put It All On Me', en el que aparece junto a su mujer Cherry Seaborn, Ed Sheeran ha publicado un mensaje en sus redes sociales donde explica que se va a tomar un descanso para poder viajar y vivir nuevas experiencias que le permitan volver a componer canciones. Eso implica también un descanso en sus redes sociales, algo que ya hizo hace un par de años antes de volver con su álbum 'Divide'.