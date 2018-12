Critican a Becky G por aparecer en un vídeo con poco maquillaje

En el momento en el que estamos, donde el feminismo está tomando una gran notoriedad y cada vez se lucha más por normalizar todo tipo de cuerpos y bellezas, parece mentira que se siga criticando a una mujer por ir sin maquillar.

Pero desafortunadamente continúa habiendo personas a las que una mujer sin maquillar les parece "fea", como le ha ocurrido a Becky G por aparecer con los ojos sin maquillar en un vídeo. La cantante publicó un tutorial de su nueva línea de maquillaje, 'Savage', en el que una maquilladora iba a explicar cómo usar una paleta de sombras de ojos aplicándoselas a la artista.

Y aunque Becky G no aparezca sin maquillar, ya que puede verse claramente que lleva base de maquillaje y corrector, verla sin delineador y sin pestañas postizas ha sido suficiente para que empezaran las críticas: "No tiene ojos", "WTF! Parece una niña de 8 años", "Qué sorprendida quede. Con maquillaje, hermosa, pero sin maquillaje deja mucho que desear. Me parece que tienes los ojos demasiado chinos, me quedo mejor con maquillaje por que sin él te ves feita", "Imagínala realmente sin maquillaje... De terror", "Qué fea sin maquillaje, toda chinita. Me siento estafado" o "Vemos la magia del maquillaje" son algunos de los lamentables mensajes que pueden leerse en la publicación de la artista.

Afortunadamente, muchos de sus seguidores han salido en su defensa: "Te ves diferente, pero sigues siendo demasiado hermosa", "Qué bonita", "Te ves hermosa", "La veo bonita, ella es linda como quiera" o "Completamente preciosa. Estás increíble con o sin maquillaje".