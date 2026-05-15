Qué dijo Sergio Dalma sobre la polémica letra de 'Esa chica es mía': ¿es machista?

" Esa chica es mía, casi casi mía "... Este verso pertenece a una de las canciones más populares de Sergio Dalma , la misma por la que el catalán recibió varias críticas por el componente machista de la letra. Lejos de esquivar la polémica, el artista habló varias veces sobre el tema.

Se dice que una canción puede envejecer mal si se queda desfasada respecto a los avances sociales. Pero ¿ese es el caso de Esa chica es mía? El tema de Sergio Dalma vio la luz en 1989 como parte de su álbum debut y se convirtió en uno de los clásicos de su discografía.

En los últimos años, el cantante de 61 años se pronunció varias veces ante las críticas que tildan de machista la letra de la canción, compuesta por Josep Llobell, Alejandro Soler Gallego y Luis Gómez-Escolar. "Esa chica es mía, casi casi mía / Y está loca por mí, pero aún no se fía", dice el estribillo. "Disimula y hace como que no ve / Cuando le digo: '¿Hey, a dónde vas tan sola?' / Orgullosa y temblorosa como un flan / Sus pasos se le van... por no decirme: 'Hola'", canta en una estrofa.

"Si ahora sacara Esa chica es mía me lloverían palos por todos los lados", dijo Sergio Dalma en 2017, que pidió ser "más permisivos" con la letra de canciones antiguas. En esa entrevista con EFE, el catalán confesó que no entendía que la sociedad mirase "todo con lupa" o que criticasen canciones de otra época por no representar el concepto actual del amor. "Si a ti no te gusta, no lo escuches", añadió.

Sergio Dalma: "Estoy todo el rato pidiendo perdón por esa canción"

Dos años después, en 2019, preguntaron a Sergio Dalma si había pensado en cambiar la letra de Esa chica es mía, a lo que respondió: "No se hizo en el sentido negativo de querer adueñarte de alguien, pero ahora todo se mira con lupa. Con esa letra nunca se ha pretendido hacer daño", dijo en su entrevista con ABC.

Ese mismo año, en A partir de hoy, Sergio Dalma volvió a tratar el tema: "Estoy todo el rato pidiendo perdón por esa canción. Hubo un momento que dije: 'Oye, ¿y si le cambiamos la letra?'. Pero ¿por qué hay que cambiarla? Pues no, la canción se creó así. No voy a poner la excusa de que no soy el autor. No soy el autor, pero asumí cantar esa canción porque a mí me gustaba. Pido disculpas si alguien se ha molestado".

En esa misma conversación, el artista pidió mirar "las letras del reguetón" por su componente machista, aunque confesó que "seguramente hoy no la cantaría", refiriéndose a Esa chica es mía.

Letra de 'Esa chica es mía'

Me ha mirado mucho más de lo normal

Y luego es natural, se comportó tan fría

No ha querido saber nada mas de mi

Y solo habla de ti, es una garantía

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Esa chica es mía, casi casi mía

Y está loca por mí, pero aún no se fía

Esa chica es mía, casi casi mía

Y está loca por mí, y por eso ella es mía

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Disimula y hace como que no ve

Cuando le digo: "¿Hey, a dónde vas tan sola?"

Orgullosa y temblorosa como un flan

Sus pasos se le van... por no decirme: "Hola"

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Esa chica es mía, casi casi mía

Y está loca por mí, pero aún no se fía

Esa chica es mía, casi casi mía

Y está loca por mí, y por eso ella es mía

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Y le cuenta secretitos al oído

A algún desconocido, cortando mi mirada

Pero luego cuando vuelve sola a casa

Seguro que me besa abrazada a la almohada

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Esa chica es mía, casi casi mía

Y está loca por mí, pero aún no se fía

Esa chica es mía, casi casi mía

Y está loca por mí, y por eso ella es mía

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Esa chica es mía, casi casi mía

Y está loca por mí, pero aún no se fía

Esa chica es mía, casi casi mía

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Fuente: Genius