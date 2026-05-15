Setlist de los conciertos de Aitana con su 'Cuarto Azul World Tour': todas las canciones, en orden

Aitana ya está inundando de azul los escenarios más importantes de España antes de llevar su Cuarto Azul World Tour al otro lado del charco, y lo hace con un show que se estructura en "un pedazo" de su propia habitación de niña.

A través de un sutil hilo conductor que se sirve del paso del tiempo durante un día completo, perceptible desde las ventanas de esa habitación y que mezcla momentos de oscuridad y luminosidad, la artista canta y baila no solo los temas de su último disco, sino sus grandes hits.

Tras Spoiler (2019), 11 Razones (2020) y Alpha (2023), Aitana ha traído una buena muestra de las canciones de Cuarto Azul (2025), el trabajo más exitoso de su carrera que logró una nominación en los Premios Grammy Latinos como Mejor Álbum Pop Vocal, pero en este show la artista recoge los éxitos de sus distintas eras musicales.

Setlist de 'Cuarto Azul Worl Tour'