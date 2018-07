Crónica del sábado: Los grandes éxitos de Interpol y The Strokes y la electrónica de Caribou

Interpol y The Strokes eran dos de los cabeza de cartel de esta edición del Primavera Sound, y las actuaciones más esperadas en la última jornada del festival. Ambas bandas optaron por un setlist en el que en su gran mayoría eran éxitos de discos anteriores mientras que la presencia de sus último trabajos fue más bien anecdótica. Pero no nos quejamos, más bien al contrario.

Los de Paul Banks ofrecieron un concierto de una impecable técnica en cuanto a lo musical se refiere, aunque su actitud impersonal nos dejó bastante fríos. De El Pintor, su último trabajo, tan sólo rescataron tres temas para su actuación: Anywhere, Everything is wrong y la encargada de cerrar el concierto The rage back home.

A partir de aquí tiraron de grandes éxitos de la banda para el deleite de sus seguidores, entre los que encontramos los míticos The New, Untitled, Slow hands o Stella was a driver and she was always down.

Por su parte, The Strokes hicieron algo similar en el escenario Primavera, en el que salieron con bastante retraso. Con algunos problemas de sonido durante la primera parte del concierto, Julian Casablancas y los suyos empezaron con Machu Picchu, uno de sus temas más recientes, para pasar rápidamente a recorrer su larga lista de éxitos de trabajos anteriores.

No faltaron Last Nite, Reptilia, Juicebox o Someday, temas que el público recibió eufórico y corearon hasta quedarse afónicos. Si bien no decepcionaron, su poca interacción con el público como ocurría horas antes con Interpol dividía la opinión de los asistentes.

Hacia las 3 de la mañana gran parte del público se congregaba en el escenario Ray-Ban esperando el directo de Caribou. El canadiense apareció con su banda y con un cuidadísimo espectáculo audiovisual ofreciendo uno de los shows más aplaudidos de esta edición. Our Love inició el setlist en el que no faltaron temas tan esperados como Odessa o Can’t do without you, y encima seguidas para mayor disfrute de los que nos encontrábamos allí.

Tras el subidón del Caribou quedaba un clásico de cada edición del Primavera Sound, el cierre con DJ Coco. Con su repertorio combinando la electrónica más machacona con los hits más horteras, DJ Coco siempre sabe cómo poner el broche de oro en la última jornada del festival.