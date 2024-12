Todas las fotos de Dabiz Muñoz luciendo los vestidos de Cristina Pedroche de las Campanadas

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche han dejado claro que, como pareja, se apoyan en los proyectos profesionales del otro. Si bien la presentadora está metida de lleno en el negocio de alta cocina de su marido, el chef tampoco se queda atrás y acompaña a la colaboradora de televisión en cada momento.

Y prueba de ello es cómo homenajea a su mujer cada vez que luce un vestido al presentar las Campanadas. Estos trajes se han convertido cada año en más polémicos, pero el creador de DiverXO no falla nunca.

Repasamos todas las fotos que se ha hecho Dabiz Muñoz con los vestidos de Pedroche de la Nochevieja de cada año:

El vestido negro de 2014

Esta tradición empezó el segundo año que Pedroche presentó las Campanadas. La presentadora se estrenó en La Sexta en 2014 con un vestido negro protagonizado por las trasparencias que dejaban ver su ropa interior. Tras el diseño estaba Charo Ruiz.

Su marido lo lució a la perfección el siguiente año, en 2015, a punto de ver a la presentadora de nuevo en la Puerta del Sol. "Me he puesto las transparencias de @cristipedroche para ver las campanadas y comerme las uvas ambientado 100%", compartió en Instagram enfundado en el traje.

El primer vestido polémico en 2015

El éxito de Pedroche le llevó a saltar a las Campanadas de Antena 3 en 2015, donde se enfundó en un vestido diseñado por Pronovias y Hervé Moreao con encaje blanco y más transparencia.

Dabiz Muñoz volvió a homenajearla al año siguiente, posando en el marco de la puerta con su mejor sonrisa. "Ya estoy en versión nochevieja con el vestido de las campanadas de @cristipedroche !!! Larga vida a las transparencias", celebró en Instagram junto a las imágenes.

El vestido de corsé y estrellas de 2016

Para volver a sorprender en 2016, Cristina Pedroche dio la bienvenida a 2017 con un corsé en forma de corazón negro, decorado con multitud de estrellas blancas e hilos de pedrería brillante. Por último, una falda de tul bajaba hasta sus pies. Detrás de esta obra también estuvo Pronovias.

Como no podía ser de otra manera, al año siguiente Dabiz Muñoz volvió a desearle suerte a su compañera de vida enfundado en este traje en forma de bañador. "Ya estoy listo para ver con que me sorprende en las campanadas @cristipedroche , pero no creo que en ningún caso pueda superar esto... debería dar las uvas yo", expresaba en redes el chef.

El primer mono, en 2017

Con un estilo muy parecido al vestido que lució en 2015, Pedroche se enfundó en un mono largo pegado a su cuerpo, de nuevo con muchas transparencias y encaje blanco. Estaba confeccionado con encaje, chantillí y más de 200 cristales bordados, y la inspiración fue el icónico vestido Caracola de Pronovias.

De nuevo, el chef cumplió la tradición y dio la bienvenida a la Nochevieja compartiendo cómo le quedaba el mono al año siguiente, de frente y poniendo morritos. "Lo que me gusta a mi vestirme de gala!!! Supera esto mañana @cristipedroche !!!!", presumía en redes sociales.

Un dos piezas muy florido para 2018

Para 2018, Pedroche escogió un vestido de Tot-Hom, firma catalana. El vestido estaba confeccionado de manera artesanal y constaba de un dos piezas como si de un bikini se tratara con flores esculpidas en ambas partes. Remataba una bonita sobrefalda de tul rosa a su espalda.

Dabiz Muñoz cumplió las expectativas de sus seguidores y la siguiente Nochevieja vistió el dos piezas. De nuevo, retaba a su mujer en Instagram, mientras lucía presumido: "Pedroche, tiembla bonita, tu reinado en las campanadas se acaba, ésta es la prueba definitiva, la Diva soy yo!!!!".

Una armadura en 2019

Para dar la bienvenida a 2020, Cristina Pedroche dio un pasito más y lució un traje formado por una armadura dorada en la parte superior de su busto elaborada por Jacinto Manuel. El traje estaba completado por seda negra y mitones a juego. Con él, la presentadora quería mostrar fortaleza.

Por supuesto, y pese a la dificultad del año por la pandemia por Covid-10, el chef se pudo enfundar la armadura, e intentó posar igual que su mujer. "Pues ya tengo todo a punto para ver a la Pedroche en Campanadas y ver qué me va a tocar ponerme el año que viene!!! Un año más, y ya van unos cuantos, sigo demostrando que incluso a mis 40 años los vestidos de @cristipedroche parecen más confeccionados para mí que para ella...", compartió en Instagram.

Un vestido en forma de mascarilla en 2020

Como no podía ser de otra manera, Pedroche homenajeó a las víctimas de la pandemia inspirándose en una mascarilla en su traje, completado con diamantes y cogido con lo que simulaban ser gomas. El diseño corrió a cargo de Aguayo.

Dabiz Muñoz lo lució con orgullo a finales de 2021, y de nuevo hizo referencia a su estilazo en redes sociales: "Lo muchísimo que me gusta a mí un vestido brilli brilli se dice poco. Cada año @cristipedroche me lo pone más difícil… y yo a ella".

Un traje de otra galaxia en 2021

Pedroche volvió a sorprender con el traje con el que dio la bienvenida en 2022, de mano de Manuel Piña. El diseño estaba inspirado en la metamorfosis de los insecto y reptiles. Se trata de un vestido de hace 30 años, transparente con acabados metálicos con un casco a conjunto, y bajo este, una calva.

David Muñoz volvió a afrontar con humor su puesta del traje al año siguiente. Y le dio a sus seguidores lo que buscaban: "Hoy me miro al espejo y me siento desatado, me veo estratosféricamente glamouroso, sensual y peligrosamente atractivo!".

Un símbolo de paz en el traje de 2022

2022 acabó con Cristina Pedroche luciendo en pleno embarazo un diseño que simulaba ser una paloma blanca, símbolo de la paz en honor al conflicto en Ucrania. El traje dejaba al descubierto su barriga, pero estaba formado por un pequeño top, pintura blanca en los brazos y una falda de tul.

A finales de 2023, Dabiz Muñoz volvió a demostrar que se atrevía con todo con este diseño. La presentadora se puso tierna con este homenaje: "Un año más Marido demostrando que está más bueno que yo. Pero sobre todo me quedo con que un año más aquí sigue amándome, queriéndome, apoyándome… Gracias por darme alas, por sujetarme y por darme impulso. Te amamos".

El vestido de 2023, ¿el primero que no se pondrá Dabiz Muñoz?

En 2023, Cristina Pedroche lució un vestido de color azul mar biodegradable, con el que intentó concienciar sobre la sequía de la mano de Greenpeace. Y tan solo hace unas semanas, meses después de vestir el traje en Nochevieja, la colaboradora de televisión compartió con sus seguidores unas imágenes en las que deshacía el traje bajo la ducha, terminando así el ciclo de su cometido.

Por tanto, ¿vestirá alguna pieza este año Dabiz Muñoz que simbolice este último traje? Habrá que esperar para ver si se acaba la tradición o si el chef la continúa de alguna manera.