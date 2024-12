Los problemas de Dabiz Muñoz con sus restaurantes: el cierre en Londres, un incendio y la ubicación de Madrid

Lleva toda una vida entre los fogones. Con 17 años, Dabiz Muñoz se formó en la Escuela de Hostelería de Torrejón de Ardoz, desde entonces le ha seguido una carrera llena de éxito, entre ellos, el premio por ser El mejor cocinero del Mundo hasta tres años consecutivos (de 2021 a 2023) por los The Best Chef Awards o sus tres estrellas Michelin. No obstante, no todo ha sido un camino de rosas en la trayectoria del madrileño, donde ha tenido sus sombras en lo que respecta a su trayectoria empresarial.

El cierre de su negocio en Londres

Tras pasar por la Escuela de Hostelería de Torrejón de Ardoz, el madrileño pasó por diversas cocinas en diversos restaurantes como Balzac (donde hizo sus prácticas), Catamarón o Chantarella. Más tarde volaría a Londres, pasando por los fogones de otros negocios, entre ellos Jakkasan, especializado en cocina asiática. Después de coger más experiencia en la capital británica, abrió en 2007 su DiverXO en Madrid, consagrándose como uno de los restaurantes de referencia. En 2009, le llegaría su primera estrella Michelin.

No obstante, el cocinero decidió apostar por otro formato con StreetXO, y ya en 2016 volvería a Londres, con un nuevo proyecto bajo el nombre de StreetXO London. Sin embargo, esta aventura cerraría sus puertas con la llegada de la pandemia en 2020, en un año que afectó duramente a los negocios. Con diversos negocios abiertos y créditos que pagar, Dabiz tomó una decisión difícil: la de cerrar este negocio "En el mes de mayo/junio tuvimos que decidir qué hacer con StreetXO Londres. Con el negocio cerrado nos costaba 50.000 euros al cambio cada mes, para qué lo tuvimos que un crédito para mantener esos cuatro meses abiertos" expresó el cocinero en una ocasión

"Pero tuvimos que decidir qué era lo inteligente. ¿Qué es lo inteligente? ¿Dar un pasito atrás para dar dos adelante? ¿Dejar que un barco se hunda y que hunda toda la flota? Lo inteligente fue lo que hice", detalló Dabiz con unas declaraciones en las que además evitó cualquier pérdida mayor en sus negocios.

Un negocio, en el que Muñoz invirtió hasta 6 millones de euros. Tal y como cuenta la revista económica Emprendedores, StreetXo London generaba unos costes de alquiler de 400.000 euros anuales.

El incendio de DiverXO

El 2020 seguiría siendo un año negro para los negocios de Dabiz Muñoz. En agosto de aquel año, DiverXO, otro de los restaurantes del chef ubicado en el barrio de Chamartín, sufrió un incendio, siendo el sistema de extracción el origen de este. Todo ello, ocurría a las tres del medio día, mientras los comensales disfrutaban de los platos. No obstante, no se lamentaron daños personales y los bomberos se trasladaron rápidamente hasta el hotel Eurobuilding, donde estaba el establecimiento.

A comienzos de 2021, se volvería a repetir un episodio similar, pero esta vez a escasos metros de su local StreetXO ubicado en el Corte Inglés de Serrano de Madrid. Tal y como comentó Dabiz Muñoz, las llamas no venían de su negocio, sino del restaurante de al lado: del Cascabel. Aprovecho para mandarles muchos ánimos a los chicos y a Roberto Ruiz, que es el cocinero", contó el cocinero, según recoge Hola!. "Está todo el mundo bien de ambos equipos. Han desalojado el edificio por precaución, al parecer ha sido un incendio muy pequeñito" afirmó.

DiverXO y su nueva apertura en Madrid y Dubái

Parece que Dabiz Muñoz se muestra ambicioso en lo que respecta a su lado empresarial. Entre los planes que tiene en mente el chef está el de abrir el nuevo DiverXO. Un proyecto que en un principio iba a estar ubicado en La Finca (Pozuelo de Alarcón) con una inversión de entre 12 y 14 millones de euros, según recoge El País y con su posterior apertura para 2025.

Sin embargo, en una ponencia de I Campus Gastronómico Talento Joven, el chef declaró que decide apostar por una reubicación. "Empezamos el proyecto hace más de dos años y hemos gastado bastante dinero, tiempo y recursos", manifestó. En su lugar, Muñoz ha desvelado que abrirá el restaurante "en un barrio de Madrid de toda la vida", aunque no especificó cuál, según recoge Directo Al Paladar.