Dani Martín responde a Quevedo sobre la polémica del requetón: "Me refiero al que prostituye la música"

Fue la canción Novedades Viernes, incluida en el disco de Dani Martín El Último Día de Nuestras Vidas, la que encendió un debate sobre la industria de la música en España. En su letra, el vocalista madrileño critica la moda de hacer música urbana solo para ganar oyentes y conseguir repercusión, algo que molestó a algunos fans y autores. "Aquel que se sienta ofendido será el jodido", clamaba Dani Martín en su entrevista con Europa FM a raíz de este lanzamiento.

Quevedo, sin sentirse del todo aludido, entraba al trapo en una cena con el streamer Ibai Llanos. "Hay cosas que dice que tiene razón", apuntaba Quevedo, destacando que "a día de hoy hay mucha música muy parecida, demasiada música, la industria va muy rápido, saca música cada muy poco tiempo...".

"Pero él habla de que a él le gusta el reguetón de Puerto Rico, todos sabemos que el reguetón es originario de Puerto Rico", añadía antes de argumentar su desacuerdo con Dani Martín. "No puedes pretender que a mí como joven, como persona que me encanta la música, no me influya música de otros países. Es como si yo le digo a Dani Martín que no haga la música de El Canto del Loco, que era como medio rock, porque no nació en España".

Ahora, estas palabras han llegado al exlíder del Canto del Loco, que ha respondido en sus stories de Instagram sin dejar de mostrar su respeto y admiración por el canario.

"Te respeto y admiro tus palabras. Felicidades por tu trabajo. Respeto tu trabajo. Sé que nosotros hemos bebido de lo anglo y que tu generación de otra cosa. Yo me refería al que lo hace yendo al resultado, prostituyendo la música y haciéndolo como una fórmula. Pensando en dinero cuando se compone. De eso habla mi canción. Jamás he hablado mal del que se deja el alma y trabaja. Yo te respeto. Un abrazo enorme. Que cada uno haga lo que le salga del alma. Salud y respeto".

"Error mío. Sea de Soria o de Burgos, pero como amor y de verdad, sin modas, sin seguir cánones, o también haciéndolo, en realidad que cada uno haga lo que quiera, de ahí sale mi grito de basta ya a lo falso. Salud", terminaba, zanjando la polémica de una vez por todas.