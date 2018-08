Dani Vitale se defiende de las acusaciones de provocar la sobredosis a Demi Lovato

Cuando algo trágico le ocurre a un ídolo de masas, siempre se intenta buscar un culpable más allá de las propias decisiones que pueda tomar uno mismo.

En el caso de Demi Lovato, que sufrió una sobredosis el pasado mes de julio, muchos acusan a su bailarina Dani Vitale de ser la responsable, ya que se trataba de su fiesta de cumpleaños.

Casi un mes después, la bailarina ha querido defenderse de una falsa historia que circula por Internet que asegura que fue ella la que le suministró las drogas: "Nunca he TOCADO ni he VISTO droga en toda mi vida. YO NO CONSUMO DROGAS, ni haría, alentaría o se las daría a nadie a quien quiero".

Vitale asegura que estos rumores la llevaron a no poder salir de su cama durante 3 semanas, cayendo en una profunda depresión: "Terminé sin salir de mi casa ni de mi cama durante 3 semanas. Abrumada por la depresión severa, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la ira, el disgusto, el entumecimiento y muchos más adjetivos que he estado sintiendo que lamentablemente ni siquiera puedo expresar con palabras".

También lamenta que la gente se centre más en una historia falsa que en la preocupación real por la recuperación de Demi y asegura que no va a permitir que estas personas se salgan con la suya: "Algunos de vosotros diréis ‘bueno escribiendo esto básicamente estás diciendo que los bullies ganaron’. No. No ganaron una mierda. De hecho perdieron porque voy a hacer todo lo que pueda para tratar de detenerlos de hacerle esto a alguien más”.

Y para concluir su mensaje, explica que las clases de baile que iniciará en Los Ángeles empezarán con el vídeo que utilizaban en la gira de 'Sorry Not Sorry', en el que se veía murales llenos de mensajes de odio que Demi Lovato recibía cada hora: "Tras esto, Demi aparecía caminado al escenario mientras decía‘Hay mucho odio en este mundo, necesitamos estar arriba de eso. Nunca digas perdón por ser quien eres’”.