Una mujer acusa a Chris Brown de haberla violado en un yate de Puff Daddy

El documental Chris Brown: A History of Violence repasa el amplio historial de violencia ligada a la carrera del rapero a lo largo de los años. Una producción al cargo de Investigation Discovery (ID), el sello detrás de la serie documental Quiet on Set, en la que se narra los abusos que sufrían algunas estrellas infantiles que trabajaron para Nickelodeon, que forma parte de la iniciativa anual No Excuse for Abuse.

Unos hechos violentos que han acompañado al rapero durante toda su trayectoria y que tuvieron su momento de mayor repercusión con la denuncia de Rihanna, que acusó a Chris Brown de violencia machista y cuyas imágenes de la agresión fueron portada en diversos medios, aunque en este documental se narran muchos más episodios.

Una de las demandas más graves es la de la bailarina Jane Doe, que afirma que Chris Brown la violó en 2020 en un yate propiedad de Puff Daddy. Tal y como indica en su testimonio en Chris Brown: A History of Violence alguien la invitó a la embarcación y, una vez allí y cuando se percató de la presencia del rapero, ella pensó que podría conseguir algún tipo de consejo o ayuda profesional.

"Habíamos hablado y él me había dado una bebida. Ni siquiera estoy segura... en ese momento es cuando mi memoria empieza a volverse un poco rara", indica en el documental. "No recuerdo si lo vi servirla, pero la bebí y él me dio otra bebida. Mientras estaba allí parada, comencé a sentirme cansada y mi cuerpo se sentía un poco pesado".

"Recuerdo que me recosté y pensé: ¿Por qué no puedo levantarme? Lo siguiente que supe fue que él estaba encima de mí y yo no podía moverme y dije No y luego lo sentí... Lo siguiente que supe fue que él estaba dentro de mí", afirma entre lágrimas, asegurando que eyaculó dentro de ella. "Estaba tan disgustada".

Tal y como desvela a lo largo de su testimonio, la bailarina decidió denunciar a Chris Brown en el momento de los hechos, pero su equipo de abogados dejaron de representarla cuando descubrieron que habían mantenido el contacto a través de mensajes de texto para, como ella explica, "buscar claridad" en el incidente.

El equipo legal de Chris Brown asegura en el documental que estas acusaciones son infundadas, aunque no han querido ponerse en contacto con la revista People, que se ha hecho eco de la información.

Otro de los testimonios de violencia que se narran en el documental es el que sufrió Liziane Gutiérrez, que asegura que en 2016 Chris Brown le golpeó en la cara en un hotel de Las Vegas.

"Vi a Chris Brown, estaba actuando de manera extraña. Extremadamente extraña. Y entonces decidí tomar mi teléfono y tomarle una foto", afirma en el documental. "Una vez que tomé mi teléfono, me vio con mi teléfono. Chris Brown me dio un puñetazo en la cara. Su seguridad me arrebató el teléfono y me escoltaron fuera de la fiesta... No digo que haya estado bien lo que hice con mi teléfono. Lo sé. Pero eso no te da derecho a golpearme en la cara".