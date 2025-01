La demanda millonaria de Chris Brown a Warner por dibujarle como un "violador en serie"

Chris Brown le pide a Warner Bros. 500 millones de dólares tras la emisión de la docuserie de Investigation Discovery Chris Brown: Una historia de violencia por daños y perjuicios.

El artista y su equipo de abogados alegan en la demanda que los medios de comunicación han "antepuesto sus beneficios a la verdad". Para el artista, tanto el documental como las informaciones que se publicaron antes de su emisión están basadas en "pruebas falsas".

"Desde principios de octubre de 2024, Ample LLC y Warner Brothers fueron puestos sobre aviso de que estaban promoviendo y publicando información falsa en su búsqueda de likes, clics, descargas y dólares en detrimento de Chris Brown. Finalmente, el 27 de octubre de 2024, emitieron 'Chris Brown: Una historia de violencia' a sabiendas de que estaba lleno de mentiras y engaños y de que violaba los principios básicos del periodismo", reza la demanda.

Chris Brown durante el juicio por agresión a Rihanna | Getty

El núcleo de la demanda se centra en el testimonio de Jane Doe, la mujer que tras un pseudónimo acusa al intérprete de violación. "Chris Brown me violó. Y puedo decirlo, y lo sé a ciencia cierta, no voy a decirme a mí misma que no fue así. Fue una violación", asegura en Chris Brown: Una historia de violencia. Para el equipo legal de Brown, que desacredita su experiencia, es ella la agresora y "perpetradora de violencia de pareja íntima".

Además, en la demanda se expone que Brown, de 35 años, nunca ha sido condenado "por ningún delito relacionado con el sexo". Además, arremeten contra los productores del documental por apodarle en la serie "violador en serie y abusador sexual".

Se declaró culpable de agresión a Rihanna

A sus 20 años, el cantante fue condenado a 180 días de trabajos comunitarios y cinco años de libertad condicional tras declararse culpable de agredir a Rihanna y golpearla tras una discusión en la que ella descubrió unos mensajes de otra mujer en el teléfono móvil del rapero.

Además, el juez le impuso una orden de alejamiento durante cinco años hacia la cantante de Barbados. La agresión ocurrió antes de la entrega de los Premios Grammy 2009, cuando la sacó a la fuerza de un Lamborguini, la empujó contra el cristal del coche y la golpeó varias veces en el rostro. Un testigo escuchó el llanto de Rihanna y llamó a la Policía.